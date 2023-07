¡Entrevista! Oka Giner: "Fue mucho más demandante de lo que esperaba. Acababa destruida emocionalmente" La actriz mexicana habla sobre el reto que supuso para ella interpretar a Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados (Univision), telenovela que llega a su fin este jueves. "[Con Emmanuel Palomares] el día uno nos prometimos que fracasábamos o triunfábamos juntos, afortunadamente pasó lo segundo y ambos nos lo merecemos". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oka Giner Oka Giner es Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision Oka Giner "tenía mucho de miedo" de cómo fuera a recibir el público su debut como protagonista en la telenovela Perdona nuestros pecados (Univision) ya que "era una cara poco conocida". Su miedo se disipó en cuanto salió al aire el melodrama y comenzó a ver la reacción tan positiva que tuvo la audiencia hacia su trabajo. "Por fortuna el público ha sido muy cálido conmigo", señala. "Estoy muy contenta porque gracias a eso se me están abriendo muchas puertas". La historia que protagoniza junto al actor venezolano Emmanuel Palomares y que esta noche finaliza por la pantalla de Univision llegó a su vida en un momento "bien bonito". "Estaba por casarme. Vi todos los sueños hacerse realidad al mismo tiempo", asevera. Su ya esposo no fue, sin embargo, a la primera persona que llamó para contarle la noticia. "A la primera persona que llamé fue a mi mamá porque sé que le da tanto o más gusto que a mí todo lo que he logrado. Ella sabe perfecto que este siempre fue mi sueño". El vínculo que existe entre ambas es muy especial. "El más grande de todos", afirma sin dudarlo. "Ella es mi porrista número uno. Siempre es ella la que cree en mí antes de que yo lo haga". Oka reconoce que fue muy demandante a nivel emocional interpretar a un personaje como Elsa Quiroga por todo lo que le sucede a lo largo de la historia. "Además porque me tocó ponerme en los zapatos de alguien que pierde a un bebé. Yo nunca he sido madre, pero solo imaginar el dolor tan grande que eso significa acababa destruida emocionalmente". Oka, ¿alguna vez te llevaste sin querer 'la emoción' de Elsa a tu casa? La emoción no, pero sí el cansancio de haber habitado esos sentimientos todo el día. Llegaba con la cabeza a punto de reventar y estaba supervulnerable a cualquier situación. Oka Giner Oka Giner es Elsa Quiroga en Perdona nuestros pecados | Credit: TelevisaUnivision ¿Cómo vivió tu esposo todo eso? ¿Él notaba ese cansancio? Por supuesto. Lo que hacía era consentirme y recordarme todos los días lo mucho que me admira. En verdad él merece la medalla al mejor esposo del mundo. Siempre entiende mis cargas de trabajo y aligera mi vida con detalles y apapachos. De todas las situaciones que vive tu personaje, ¿cuál te impresionó más? El machismo que vive en su casa y que se había repetido por muchas generaciones. Creo que es algo que está muy impregnado en la cultura mexicana y por eso me encantó darle voz a Elsa. Me gusta imaginar que el público se puede identificar con ella, empoderarse y decidir lo que permiten y lo que no. Oka Giner Oka Giner en una escena de Perdona nuestros pecados | Credit: Mezcalent ¿Hubo alguna escena que te costara especialmente grabar? Sí, el día que Elsa recibe la noticia de que Eva había muerto. Fue una escena con una carga emocional demasiado fuerte. Yo recuerdo que todo mi cuerpo temblaba, en mis ojos solo escurrían y escurrían las lágrimas. Fue muy duro. Cuando empezaste en su día a leer los capítulos llegaste a dimensionar el reto actoral tan grande que te iba a implicar o fue más demandante de lo que tú esperabas? Fue mucho más demandante de lo que esperaba porque uno lee la historia a cierto ritmo, pero a la hora de grabarla es otro totalmente distinto y había días que se me juntaban escenas fuertísimas una tras de otra sin parar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No pudiste tener mejor compañero en tu debut como protagonista que Emmanuel, ¿cierto? Totalmente. Emmanuel es todo lo que está bien en todos los sentidos. El día uno nos prometimos que fracasábamos o triunfábamos juntos, afortunadamente pasó lo segundo y ambos nos lo merecemos. Lo quiero mucho, es un gran ser humano. Oka Giner Oka Giner en una escena de Perdona nuestros pecados | Credit: Mezcalent ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de las grabaciones? Como dato curioso tanto Emmanuel como mi esposo son venezolanos y Emmanuel ha trabajado mucho en borrar su acento para poder trabajar ante el público mexicano, pero yo cada día me 'venezolanizo' más en mi forma de expresarme entonces él me llegó a confesar que le costaba mucho no irse como hilo de media a hablar venezolano cuando estaba conmigo (ríe). ¿Qué sigue para ti después de Perdona nuestros pecados? ¿Qué te gustaría? Yo soy muy feliz cada vez que las oportunidades tocan a mi puerta. Así que vamos a esperar a ver quién está detrás la próxima vez. Perdona nuestros pecados llega a su fin este jueves a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

¡Entrevista! Oka Giner: "Fue mucho más demandante de lo que esperaba. Acababa destruida emocionalmente"

