La entrevista indiscreta con... Oka Giner: "Si no hubiera sido actriz sería criminóloga" La actriz mexicana protagoniza la exitosa telenovela Perdona nuestros pecados (Univision), donde interpreta a Elsa Quiroga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oka Giner Oka Giner | Credit: Mezcalent "Soy muy abierta y no me da miedo mostrarme en mis peores momentos", asegura Oka Giner. La actriz mexicana se apodera cada noche del prime time de Univision como protagonista de la exitosa telenovela Perdona nuestros pecados. Pasamos unos minutitos con ella y esto fue lo que nos confesó. ¡Mira, mira...! ¿Cuál es el recuerdo más especial que guardas de tu infancia? Los paseos en familia al rancho que solía tener mi papá. Nos llevaba a todos en la camioneta y nos explicaba cómo funcionaban los riegos y cómo crecían los tomates o lo que hubiera sembrado en esa época. ¿En qué invertirías tu tiempo si solo te quedaran 24 horas de vida? En viajar a Camargo Chihuahua para comer lo que me prepare mi mamá, estar con ella y con mi familia y decirles cuánto los amo. Hay que recordarle a la gente que está bien pasarla mal a veces, todos pasamos por momentos obscuros y lo importante es cómo salimos de ellos — Oka Giner Oka Giner Oka Giner | Credit: Instagram Oka Giner ¿Qué te hace enojar? Las injusticias. No las tolero y no me quedo callada cuando las veo. ¿Qué nunca te atreverías a compartir en tus redes sociales? En verdad nada. Soy muy abierta y no me da miedo mostrarme en mis peores momentos. Creo que hay que recordarle a la gente que está bien pasarla mal a veces, todos pasamos por momentos obscuros y lo importante es cómo salimos de ellos. ¿El último 'capricho' que te permitiste? Aprendí a hacer velas y descubrí que soy muy buena y me apasiona mucho. Pero he gastado una cantidad de dinero muy absurda en suministros que al final no van a ninguna parte así que ya se considera capricho. Todas mis locuras las hice y siempre las hago. Yo no me quedo con las ganas. A eso vinimos al mundo, ¿no? — oka Giner Oka Giner Oka Giner | Credit: Instagram Oka Giner ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace 20 minutos que escuché una canción: 'Photograph' de Ed Sheeran. No la escuchen si no quieren llorar. Me recordó a mi papá. Algo que aún no te has atrevido a hacer y te gustaría llevar a cabo Honestamente nada. Todas mis locuras las hice y siempre las hago. Yo no me quedo con las ganas. A eso vinimos al mundo, ¿no? Si te concedieran un poder para cambiar algo de este mundo, ¿qué sería y por qué? Me gustaría que las oportunidades estén disponibles para todos por igual. No me quiero poner profunda porque no cabría mi discurso en estas páginas, así que dejémoslo ahí. Si no hubiera sido actriz sería criminóloga — Oka Giner Oka Giner Oka Giner | Credit: Instagram Oka Giner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué canciones encontraríamos en tu lista de Spotify? 'Queen' es lo que más encontrarías, soy superfan. Pero no te creas, sería chile, mole y pozole. Desde rock de los 80s hasta Intocable. La pasarías fenomenal. Y en tu cuenta de Netflix, ¿qué series aparecerían en 'estoy viendo'? Puros crímenes de la vida real. ¿Qué te digo? Si no hubiera sido actriz sería criminóloga.

