Los nuevos rostros de El señor de los cielos 7 El elenco de la exitosa superserie de Telemundo crece con la llegada de nuevos actores que se integran a la veterana franquicia de la cadena de habla hispana, entre ellos Danna García. ¡Te los presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La exitosa superserie de Telemundo regresa el lunes 14 de octubre al prime time hispano cargada de importantes novedades y no solo en cuanto a tramas. Si bien la ficción que encabeza desde 2013 el reconocido actor mexicano Rafael Amaya mantiene a casi todo su elenco de la temporada pasada, el reparto de la teleserie también crece con la llegada de nuevos actores que estarán participando por primera vez en la veterana franquicia de la cadena de habla hispana. Este es el caso de la actriz colombiana Danna García, quien tendrá un destacado protagonismo en la séptima temporada de la superserie. Pero no es la única. Te presentamos a los nuevos personajes de El señor de los cielos: Violeta- Danna García

Criada en las más altas esferas de la sociedad mexicana, Violeta tenía el futuro asegurado. Sin embargo, estudiando leyes, conoció al que se convertiría en su esposo: Joaquín Estrella. Cuando Estrella entra a trabajar con Pío, ella pasa a ser también propiedad del jefe. La ambición la podría llevar a traicionar a sus seres más cercanos. Image zoom Danna García. Cortesía TELEMUNDO Joaquín Estrella- Julián Román

Joaquín adora las capitales; para él no existe un lugar mejor en el mundo que una urbe bien grande, con todas las posibilidades tecnológicas y de diversión. Quiso ser abogado y lo consiguió y su fama creció por defender delincuentes. Su hoja de vida le llama la atención a Pío Valdivia y termina trabajando para él, aunque más bien pasa a ser su propiedad. Image zoom Julián Román. Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Renzo Volpi- Nacho Fresneda

Ciudadano italiano-albanés, hombre duro de la llamada ‘Conexión de Los Balcanes’ es el cerebro que lidera una intrincada red de diversas organizaciones criminales alrededor del mundo. Frío y brutal, monopoliza el tráfico de drogas y en esta temporada entra en contacto con su antiguo colega de marcha, Amado, y le propone invadir Estados Unidos de Fentanilo a lo cual Amado se niega por completo. Desde ahí comienza una guerra que sólo traerá muertos en ambos lados. Image zoom Nacho Fresneda. Cortesía TELEMUNDO DJ Dylan, El hacker- Alosian Vivancos

Dylan Gutiérrez, alias, Dj Dylan, es un tipo bien extraño. A nadie le cuenta de su pasado y solamente hay referencias de él en la escena musical de Ciudad de México. Desde ahí comienza una cacería de los Casillas por ubicarlo y que Dylan sortea muy bien; sin embargo, es encontrado por Pío y Joaquín Estrella, quienes de inmediato lo emplean para sus fines. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Los nuevos rostros de El señor de los cielos 7

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.