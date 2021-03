Close

¡Nuevo revés para Malverde: el santo patrón! La nueva superserie de Telemundo que iba a protagonizar Fernando Colunga y que ahora encabezará Pedro Fernández no gana para sustos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Malverde: el santo patrón, la nueva superserie de Telemundo que protagoniza Pedro Fernández, no gana para disgustos. Primero fue la sorpresiva salida de Fernando Colunga, quien se bajó del proyecto por motivos personales, luego la renuncia de Ariadne Díaz, quien iba a encabezar en un inicio la historia junto al reconocido actor mexicano, y ahora ha sido la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 la que se ha colado en el set de grabación a pocos días de que la ficción comenzara a tomar forma en México. Alan Slim, quien integra el elenco de la superserie y ya había comenzado a grabar sus escenas, lleva varios días aislado en su casa batallando contra la COVID-19. Así lo dio a conocer el propio actor mexicano, quien dio vida a Jaime en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, recientemente a través de las redes sociales. "Sigo batallando con los síntomas del COVID. Llevo 10 días con síntomas. Me dio de todo", compartió este lunes Slim visiblemente desmejorado por medio de su perfil de Instagram. Image zoom Alan Slim | Credit: Mezcalent El actor explicó que cada día de su batalla contra la enfermedad está siendo una "montaña rusa" ya que "de repente me siento un poco mejor y de repente otra vez y así". Alan, que tiene cerca de 300 mil seguidores en Instagram, espera que pronto "se acabe este malestar" y pueda reincorporarse a las grabaciones de Malverde. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones e Isabella Castillo entre su elenco protagónico, Malverde relata la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes. La superserie se estrenará durante la segunda mitad del año por Telemundo.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Nuevo revés para Malverde: el santo patrón!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.