Conoce al nuevo galán de La reina del sur

Hace siete años Kate del Castillo e Iván Sánchez incendiaron las pantallas de medio mundo en la piel de Teresa Mendoza y El Gallego, la explosiva pareja protagónica que formaron en La reina del sur (2011). El personaje que interpretó el actor español tuvo, como recordarán, un trágico desenlace por lo que no aparecerá en la nueva temporada de esta exitosa telenovela que Telemundo estrenará en 2019. Pero que no cunda el pánico ya que la actriz mexicana tendrá un nuevo galán de origen europeo que poco o nada tiene que envidiarle a Iván Sánchez.

Hablamos del reconocido actor italiano Raoul Bova, quien ha participado en un sinfín de películas como Under the Tuscan Sun, All the Roads Lead to Rome, Facing Windows de Ferzan Ozpeteky Alien vs. Predato, entre otras.

Al igual que sucediera en su día con Iván, La reina del sur también marca el debut protagónico del intérprete de 45 años en las pantallas de Telemundo.

Raoul interpretará en esta historia a Francesco Belmondo, más conocido como Lupo, el hombre que hará suspirar a Kate en la ficción y seguramente a muchas televidentes.

El actor tiene algo más de 200 mil seguidores en Instagram, donde podemos encontrar varias fotos en las que se muestra ligero de ropa presumiendo de cuerpazo.

Filmada en siete países, La reina del sur reanuda la historia ocho años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece en manos del Programa de Protección de Testigos de los Estados Unidos tras derrocar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Teresa es conocida ahora como Maria Dantes y vive en completo anonimato en Italia, donde está criando tranquilamente a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo su vida dará un giro inesperado y hará lo imposible para recuperar su trono como La Reina del Sur.

La serie se estrenará en 2019. ¿Te la vas a perder?