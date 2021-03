Close

¡Nuevo brote de coronavirus en Malverde: el santo patrón! Otra de las primeras actrices de esta gran producción compartió la inesperada noticia de su contagio a través de un directo en sus redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La gran apuesta dramática de Telemundo Malverde: el santo patrón recibe un nuevo revés. Esta semana era la primera actriz Mariaca Semprún quien anunciaba en sus redes sociales que había dado positivo al coronavirus. La también cantante venezolana reconocida por su espectáculo de éxito internacional Piaf, el musical, se sinceró con sus follogüers, divertido apelativo con el que se dirige a sus seguidores, para compartirles la noticia. "Soy positiva en coronavirus, lo supe hace dos días... Como todos, me asusté un poco, no sabía cómo iba a reaccionar", arrancó su directo la artista. Aunque presenta los síntomas incómodos del virus, malestar general, congestión y pérdida del gusto y el olfato, la buena noticia es que no ha ido a más. "Me encuentro muchísimo mejor... Lo que he sentido es como una congestión muy fuerte, como si tuviera una gripe, y dolores de cabeza", informó. Mariaca se enteró de su diagnóstico esta semana y sabe a ciencia cierta cómo y cuándo se contagió. "Me contagié por un compañero actor que no sabía que estaba positivo todavía. Grabando el sábado, era una escena donde teníamos que estar muy, muy cerca, ahí ocurrió", explicó al ser preguntada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estos contagios, Alan Slim también lleva varios días aislado en su casa batallando contra la COVID-19, han paralizado parcialmente el rodaje de esta maravillosa serie de época protagonizada por el gran Pedro Fernández. Image zoom Credit: Mezcalent (x2), TELEMUNDO Todo el cariño y el ánimo para los afectados. Lo importante no es cómo se empieza sino cómo se termina, y esta superproducción promete ser pura fantasía.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Nuevo brote de coronavirus en Malverde: el santo patrón!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.