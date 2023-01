De El Conde a El amor invencible: los estrenos de telenovela más esperados Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería telenovela Credit: Telemundo; Instagram (x2) Amor, venganza, suspense, acción... El menú de las telenovelas que llegarán a lo largo de este año a Univision y Telemundo es de lo más atractivo y variado. Empezar galería El Conde Ana Brenda Credit: Instagram Ana Brenda El drama de época marca el debut en Telemundo de Ana Brenda, quien protagoniza esta historia junto con Fernando Colunga. "Estoy muy contenta y agradecida por formar parte de esta gran producción de calidad y de protagonizar este clásico al lado de Fernando Colunga junto a un elenco de primera", aseveró Ana Brenda. Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, su trama inicia en la década de los 30's con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán (Colunga), un joven humilde y campesino, y Mariana (Contreras) una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano (Chantal Andere), la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel), se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. ¿Cuándo se estrena? Durante la segunda mitad del 2023 por Telemundo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio El amor invencible El amor invencible Credit: Instagram Daniel Elbittar "No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima", asegura Angelique Boyer sobre el personaje que interpreta en esta telenovela estelar de TelevisaUnivision que produce Juan Osorio y en la que tiene como galanes a Danilo Carrera y Daniel Elbittar. El melodrama centra su historia en Leona (Boyer), una mujer con un trágico pasado que se infiltrará en el mundo de los Torrenegro para hacer justicia, vengar la muerte de sus seres queridos y recuperar a sus hijos. ¿Cuándo se estrena? A lo largo del 2023 por Univision. 2 de 7 Ver Todo Juego de mentiras Juego de mentiras Credit: TELEMUNDO La vida de César Ferrer (Arap Bethke) da un giro de 180 grados cuando su esposa desaparece y todas las pistas apuntan a él como el principal sospechoso. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, se arriesga a investigar por su cuenta. Este es el punto de partida de este thriller de Telemundo que marca el debut como protagonista de Altair Jarabo. ¿Cuándo se estrena? Durante la segunda mitad del 2023 por Telemundo. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Credit: Instagram Oka Giner y Emmanuel Palomares debutan como protagonistas en este melodrama de corte clásico de TelevisaUnivision que produce Lucero Suárez. Sus personajes "vivirán un amor prohibido de esos peligrosos pero lleno de un amor profundo y verdadero". "La historia está superfuerte, es una telenovela muy fuerte", avanzó Erika Buenfil, quien también forma parte de su elenco. ¿Cuándo se estrena? A lo largo del 2023 por Univision. 4 de 7 Ver Todo Pienso en ti Dulce María Credit: Instagram David Zepeda La telenovela de TelevisaUnivision que produce Carlos Bardasano marca el regreso a los melodramas mexicanos de Dulce María en "una historia aspiracional" que gira alrededor de Emilia (Dulce), una joven mujer que, en contra de la voluntad de su madre, se enfrenta a todo y a todos para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música. Cuando conoce a Ángel (David Zepeda), su ídolo y el ídolo de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión y la vida. ¿Cuándo se estrena? A lo largo del 2023 por Univision. 5 de 7 Ver Todo Eternamente amándonos Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas conforman la pareja protagónica de este melodrama que presenta la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), dos personas con vidas muy distintas que, al conocerse, viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial, a la matriarca de la familia, Martina Rangel (Diana Bracho). Cuando Paula llega de la Ciudad de México a la vida de los Iturbide siguiendo a Rogelio, sus ideas cosmopolitas chocan con las de Martina, conocida por todos como la 'Monarca de Morelia', una mujer convencional, manipuladora y acostumbrada a controlar su entorno. Silvia Cano es su productora. ¿Cuándo se estrena? A lo largo del 2023 por Univision. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vencer la culpa Vencer la culpa Credit: TelevisaUnivision La exitosa saga que produce Rosy Ocampo para TelevisaUnivision y de la que se desprenden exitosos títulos como Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado y Vencer la ausencia contará con una nueva entrega este año, Vencer la culpa, cuyo elenco no ha sido aún confirmado. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

