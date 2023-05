Las telenovelas que estrenará Univision en el segundo semestre de 2023 Vencer la culpa y Tierra de esperanza, entre las novedades en materia de ficción de la cadena hispana para la temporada 2023-24. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telenovela Vencer la culpa; Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision (x2) Univision presentó esta semana en Nueva York su oferta de contenido de noticias, deportes y entretenimiento para la temporada 2023-24. Entre las novedades en materia de ficción, se anunciaron nuevas telenovelas de TelevisaUnivision que llegarán, si no hay cambios de última hora, al prime time de la cadena hispana a lo largo del segundo semestre de este año. Vencer la culpa La quinta telenovela de la exitosa saga Vencer que produce Rosy Ocampo cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza. Vencer la culpa Romina Poza, Claudia Martín, María Sorté y Gabriela de la Garza, protagonistas de Vencer la culpa | Credit: TelevisaUnivision En esta nueva entrega cuatro mujeres de distintas edades y estratos sociales se unirán para resolver la desaparición de una joven a la que apenas conocían. Consumidas por la culpa por no haberla ayudado cuando más las necesitaba, se embarcan en una búsqueda en la que descubren secretos que las conectan y así se crea un vínculo inquebrantable. Juntas, trabajarán para dejar de lado la culpa que las ha atormentado durante tanto tiempo. El elenco de la ficción también incluye a Matías Novoa, Gabriel Soto, Carlos Ferro, Ingrid Martz, Juan Carlos Barreto, Helena Rojo y Manuela Imaz, entre otros. Tierra de esperanza Carolina Miranda y Andrés Palacios protagonizan esta adaptación libre de la exitosa telenovela de Telemundo La Tormenta, historia que estelarizaron en 2005 Natalia Streignard y Christian Meier. Carolina Miranda Carolina Miranda y Andrés Palacios, protagonistas de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision El melodrama narra la historia de María Teresa (Miranda), una mujer de ciudad que se muda a la hacienda de su familia para ayudar a salvarla de la ruina económica. Allí conoce a Santos (Palacios), el capataz de la hacienda, y se enamora de él, pero su codicioso vecino, Marcos, que culpa a Santos por la muerte de su padre, trata de ganarse el corazón de María Teresa cuando se entera de que ella es dueña de la hacienda, para poder quitarle todo y vengarse de Santos. Minas de pasión La adaptación de la exitosa telenovela de Telemundo La Patrona, que marcó en 2011 el debut de Aracely Arámbula en Telemundo, une como pareja protagónica a Livia Brito y Osvaldo de León. Livia Brito Livia Brito | Credit: Mezcalent El melodrama centra su historia en Emilia (Brito), una joven madre soltera que trabaja en la mina de oro del pueblo de San Pedro de Oro, que es heredada por una mujer malvada conocida como 'la patrona', quien tiene dos hijos, Leonardo (De León) y Mauricio. Leonardo no está de acuerdo con la manera de actuar de su madre, por lo que se aleja de ella, mientras que el pobre Mauricio se queda y se convierte en el títere de su madre. Eventualmente, Leonardo regresa a casa para ayudar con el negocio que está atravesando dificultades y así se crea un triángulo amoroso entre él, su hermano y Emilia. 'La patrona', quien piensa que Emilia no es lo suficientemente buena para sus hijos, hará hasta lo imposible para alejarlos. Anette Michel, Alejandro Camacho, César Évora, Sylvia Sáenz, Cynthia Klitbo y Karyme Lozano, entre otros, conforman el reparto de esta ficción que produce Pedro Ortiz de Pinedo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pienso en ti Protagonizada por Dulce María y David Zepeda, la telenovela producida por Carlos Bardasano gira alrededor de Emilia (Dulce), una joven que, en contra de los deseos de su madre, persigue su sueño de tener una carrera exitosa en la música, pero para lograrlo debe superar su miedo escénico. Luego de mudarse a la gran ciudad para seguir sus sueños, conoce a Ángel (Zepeda), uno de los cantantes más famosos de México, y eso cambia su vida por completo. Pienso en ti Dulce María y David Zepeda, protagonistas de Pienso en ti | Credit: Instagram Carlos Bardasano ¿Qué telenovela esperas con más ganas?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las telenovelas que estrenará Univision en el segundo semestre de 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.