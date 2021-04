¿Qué están haciendo ahora las estrellas turcas? Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería telenovela turca Credit: UNIVISION, Telemundo (x4) En 2019 con Amor eterno (Univision) explotó en Estados Unidos el boom de las telenovelas turcas. Desde entonces, las cadenas de televisión no han dejado de sumar estas historias a su programación con gran éxito de audiencia, siendo la más reciente La hija del embajador (Univison). Pero, ¿qué ha sido de la vida de los protagonistas que nos conquistaron en su momento en exitosas producciones como Cennet o Todo por mi hija? Sus actores no han dejado de trabajar. Conoce sus nuevos proyectos. Empezar galería Burak Özçivit Burak Credit: UNIVISION El irresistible actor turco logró congregar cada noche frente a la pantalla de Univision durante casi un año a cerca de 2 millones de televidentes (P2+) en la piel de Kemal, el galán del exitoso melodrama Amor eterno. 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Burak Özçivit Burak Credit: Instagram Burak Ozcivit En 2019 –Amor eterno la terminó de grabar en 2017–, Özçivit se embarcó en una nueva aventura profesional cuya segunda temporada se transmite actualmente en Turquía con gran éxito de audiencia. Se trata de Kuruluș Osman, una ambiciosa ficción de época que narra la vida del fundador del Imperio Otomano. 2 de 12 Applications Ver Todo Kaan Urgancıoğlu Kaan Credit: UNIVISION El actor turco se ganó el odio de muchos como el gran villano de la exitosa telenovela Amor eterno. 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Kaan Urgancıoğlu Kaan Credit: Instagram Ask 101 Tras un largo periodo de tiempo alejado de la televisión, Kaan se integró el año pasado al elenco de la serie juvenil turca de Netflix Love 101, que gira alrededor de varios estudiantes que buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto. 4 de 12 Applications Ver Todo Buğra Gülsoy Bugra Credit: TELEMUNDO El actor turco dejó huella en la audiencia como protagonista de Todo por mi hija, telenovela que Telemundo transmitió con mucho éxito. 5 de 12 Applications Ver Todo Buğra Gülsoy Bugra Credit: Instagram Uyanis: Buyuk Selcuklu Gülsoy graba desde el año pasado en Turquía una nueva ficción como protagonista –en este caso de época– en la que interpreta a un poderoso sultán que le obligó a cambiar radicalmente de look. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beren Gökyıldız Beren Credit: TELEMUNDO La carismática niña turca enterneció los corazones del público como la simpática e inteligente Oyku en la exitosa telenovela de Telemundo Todo por mi hija. 7 de 12 Applications Ver Todo Beren Gökyıldız Beren Credit: Instagram Cocukluk Tras el éxito de Todo por mi hija, la actriz infantil volvió a protagonizar el año pasado en Turquía una nueva y conmovedora telenovela, Çocukluk (Infancia), que narra la historia de cuatro niñas que viven en un orfanato, una de ellas interpretada por Beren. 8 de 12 Applications Ver Todo Berk Atan Berk Atan Credit: TELEMUNDO El joven actor turco se hizo muy popular a raíz de su participación protagónica en Cennet, telenovela turca que Telemundo transmitió el año pasado. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Berk Atan Berk Credit: Instagram Gonul Dagi El éxito ha seguido sonriendo a Berk en el terreno profesional con su más reciente telenovela, Gönül Dağı, la cual se transmite actualmente en Turquía con altos niveles de audiencia por el canal turco TRT 1. 10 de 12 Applications Ver Todo Almila Ada Almila Credit: TELEMUNDO Su personaje protagónico en Cennet (2017) marcó un antes y un después en la carrera de la actriz turca. 11 de 12 Applications Ver Todo Almila Ada Almila Ida Credit: Instagram Guvercin Dizi Resmi Almila, quien cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, protagonizó entre 2019 y 2020 Güvercin Dizi Resmi, un nuevo drama turco para el canal Star TV. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

