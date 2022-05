Los nuevos rostros protagónicos del prime time de Telemundo para el 2022-23 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telemundo Credit: Mezcalent (x3) La cadena hispana presentó este lunes 16 de mayo en su Upfront, en Nueva York, su oferta de programación de ficción y alternativa para la temporada 2022-23, la cual traerá nuevos rostros protagónicos a la pantalla de Telemundo. Conócelos. Empezar galería Rafael Amaya Rafael Amaya Credit: Mezcalent El actor mexicano vuelve a adentrarse en la piel de Aurelio Casillas en la octava temporada de la exitosa superserie El señor de los cielos. Sorprendiendo por igual a amigos y enemigos con su regreso a la vida, Aurelio llegará decidido a recuperar todo lo que ha perdido. Tras entablar una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, el narcotraficante se enfrentará a nuevos enredos románticos y descubrirá misterios familiares, poniendo nuevamente su vida en juego en nombre de la venganza. Llamado a asumir su posición de poder, Aurelio demostrará que quienes nacen siendo malos viven más. Mira aquí un avance. 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate del Castillo Kate del Castillo Credit: Mezcalent La actriz mexicana protagoniza la tercera temporada de la exitosa superserie La reina del sur, cuya historia dará un salto en el tiempo de 4 años respecto al final de la anterior temporada. Han pasado cuatro años desde que las autoridades estadounidenses condenaron a Teresa Mendoza por los asesinatos de tres agentes de la DEA. Separada de su amada hija Sofía, Teresa vive tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, despojada de todas sus libertades. Mediante un sofisticado plan de fuga, los viejos amigos de Teresa, Oleg y Jonathan, se atreven a sacarla de la cárcel para llevarla a México donde se encuentra con el presidente Epifanio Vargas. En un mundo movido por las alianzas, Teresa aceptará embarcarse en su misión más peligrosa hasta ahora, una que la llevará a recorrer América Latina con la acuciante esperanza de dejar atrás su vida como fugitiva y reunirse finalmente con Sofía. 2 de 5 Ver Todo Fernando Colunga Fernando Colunga Credit: Mezcalent El actor mexicano hará su esperado debut en Telemundo como protagonista de El Conde, una adaptación de la legendaria historia de Alejandro Dumas. Ambientada en los años 30, esta historia de misterio, amor y venganza cuenta la historia de Alejandro Gaitán, una víctima inocente de una conspiración, acusado y encarcelado por un doble homicidio que logra fugarse después de 17 años infernales de encierro. Ya libre, inicia un extraordinario viaje para limpiar su nombre, recuperando primero un tesoro secreto que le dejó su mentor en la prisión, un noble español. Al regresar a México con una gran riqueza y un título real, el Conde de Montenegro se entera de que el amor de su vida está ahora casado con su enemigo mortal y parece haber formado parte del complot para encarcelarlo todos esos años. Pese a que su alma y su corazón están casi destruidos por el pasado, el enigmático conde se lanza a ejecutar un elaborado plan para vengarse de los responsables de su encarcelamiento, aunque para ello tenga que revelar su identidad. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Jaime Camil Jaime Camil Credit: Mezcalent Mientras que Univision apuesta por El último rey: el hijo del pueblo, la bioserie no autorizada sobre la vida de Vicente Fernández; Telemundo estrenará la serie oficial del legendario cantante mexicano con Jaime Camil como su protagonista bajo el título El Rey: Vicente Fernández. "Por primera vez, en la única serie autorizada, creada y desarrollada con la familia Fernández, el público tendrá una inmersión única en los acontecimientos reales que marcaron el ascenso de una leyenda tan grande como la vida misma", anunció la cadena. 4 de 5 Ver Todo Iván Sánchez Iván Sánchez Credit: Mezcalent El actor español regresa a la pantalla de Telemundo como el galán de la serie dramática La mujer de mi vida. Filmada en los modernos estudios de Telemundo Center, en Miami, esta historia hace hincapié en una relación amorosa que termina por una inesperada traición. Dado por muerto, Ricardo Oribe (Sánchez) recupera su memoria 15 años después y regresa con una nueva identidad, como Pablo Silva. Buscando reencontrarse con su familia y especialmente con Daniela (Angélica Celaya), el amor de su vida, Ricardo pone en práctica un arriesgado plan: entrar en su casa como cocinero. La vida de Daniela da un vuelco cuando Pablo reaviva la llama de un amor que nunca murió, obligándole a permanecer de incógnito mientras lucha por mantenerse a sí mismo y a sus seres amados fuera de peligro. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

