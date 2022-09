La nueva vida de Johanna Fadul, la inolvidable Daniela de Sin senos sí hay paraíso Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Johanna Fadul Credit: Telemundo; Instagram Johanna Fadul La actriz de la exitosa saga de Telemundo tomó en mayo de este año junto a su esposo una importante decisión que ha dado un giro de 180 grados a su vida. Empezar galería Adiós a Daniela Beltrán Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul Tras dos exitosas temporadas, Johanna Fadul puso punto final en 2018 a su participación en la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. "Sí me dio duro porque es inevitable no encariñarse y apoderarse de un personaje cuando te ha dado tanto", declaró en su día en una entrevista con People en Español. "Me duró la tusa [corazón roto] más de una semana (risas), pero también siento que el personaje salió en el momento que debía salir". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Gran cierre Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul La actriz colombiana reconoció que su personaje, Daniela, hija de La diabla (Majida Issa), tuvo "un gran cierre", aunque admitió que "ningún actor quiere que su personaje muera". 2 de 9 Ver Todo Cambio de vida Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul 4 años han transcurrido desde que Fadul se dejó ver por última vez en la piel de Daniela y su vida, como es lógico, ha cambiado mucho desde entonces. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nuevo país Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul La actriz, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram, dejó en mayo de este año su país natal, Colombia, para probar suerte en México, donde reside actualmente. Un país que la ha acogido con los brazos abiertos y en el que se ha sentido como en casa. 4 de 9 Ver Todo ¿Por qué el cambio? Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul "Nos vinimos para acá porque sentimos que laboralmente en Colombia como que ya tocamos techo y queremos ahora conquistar este hermoso país", contaba semanas atrás Fadul a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. 5 de 9 Ver Todo Conociendo, aceptando, disfrutando Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul La actriz acaba de cumplir 4 meses desde que se mudó a México y no puede estar más feliz con la decisión tomada. "Feliz, conociendo, aceptando, disfrutando de esta nueva vida", expresó la intérprete de 37 años sobre su estancia en el país. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Enamorada de México Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul "México es un país que recibe al extranjero demasiado lindo, son como muy generosos con los extranjeros en general. Yo estoy enamorada de México y su gente", aseveró. 7 de 9 Ver Todo Cuando no está trabajando... Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul Cuando no está trabajando, la actriz disfruta mucho estar en su casa haciendo las tareas del hogar. "Soy muy ama de casa", reconoció. "Amo tener mi casa linda, impecable". 8 de 9 Ver Todo ¿Cuál será su nuevo proyecto? Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul ¿Será que pronto la veremos en una telenovela de TelevisaUnivision? ¡El tiempo lo dirá! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

