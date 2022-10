Nueva versión de La madrastra da visibilidad a la comunidad trans La telenovela que Univision estrenará el próximo lunes 17 de octubre en horario estelar cuenta con un personaje trans interpretado por el actor Iker Madrid. "Yo tenía la consigna desde el principio de hacer algo muy digno y muy respetuoso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrastra Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra; La Condesa interpretada por Íker Madrid | Credit: TelevisaUnivision (x2) De la versión de La madrastra que protagonizó Victoria Ruffo a la que ahora protagoniza Aracely Arámbula han transcurrido más de tres lustros y por ende la sociedad no es la misma. Temas que en esa época resultaban casi imposibles de ver en pantalla, hoy se abordan con mucha naturalidad. Algo que se tuvo en cuenta a la hora de actualizar la historia que Univision estrenará este lunes 17 de octubre en horario estelar. La nueva versión cuenta así con tramas más apegadas a la realidad que se vive hoy, incluyendo personajes que reflejan mejor la diversidad sexual y de género que compone la sociedad actual. Un claro ejemplo de ello es La Condesa, quien forma parte de la comunidad trans y es interpretada por el actor Iker Madrid. "Yo tenía la consigna desde el principio de hacer algo muy digno y muy respetuoso", contó Iker en una reciente transmisión en vivo desde el perfil de Instagram de la telenovela. "Para mí no es ajeno el tema trans, siendo yo de la comunidad LGTB toda la vida he tenido contacto con muchos hombres y mujeres trans. Me preguntaban mucho qué había yo investigado. La verdad es que no fue mucho porque es algo que ha sido parte de mi historia". Iker La Condesa Left: Iker Madrid, actor mexicano | Credit: Mezcalent Right: La Condesa, interpretada por Iker Madrid | Credit: TelevisaUnivision Aunque era una realidad muy cercana a él, el actor reconoció que fue un reto darle vida a un personaje como este. "Usar una faja durante todos los llamados, un sostén, ropa interior femenina, tacones, medias durante llamados tan largos, eso de repente me generaba un poco de claustrofobia", admitió. "Para darle figura al cuerpo apretaban bastante la faja y de repente me daba un poco de claustrofobia y tenía que trabajar mentalmente para que me bajara la ansiedad, pero lo lográbamos. De repente sí teníamos que parar porque no estoy acostumbrado, es más yo creo que ya no hay tantas mujeres que están acostumbradas que en su diario sea parte de su vestimenta un corsé, pero bueno La Condesa viene de una idiosincrasia muy específica y por su historia aristocrática tiene toda la lógica que usara una faja o un corpiño tan apretado, y sentí que le convenía al personaje". La Condesa Iker Madrid interpreta a La Condesa en La madrastra | Credit: TelevisaUnivision Iker admitió que en un principio se sintió nervioso al no saber si iba a cubrir las expectativas que se necesitaban "y sobre todo ponerme los tacones de una manera respetuosa", aseveró. La Condesa Iker Madrid da vida a La Condesa en La madrastra | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y creo que se ha ido logrando", comentó el intérprete, quien nunca había participado en una telenovela. "Yo tenía muchísimas ganas de hacer una telenovela. Soy una generación que creció viendo telenovelas, mi abuela vio Vivir un poco, que fue la primera vez que se contó esta historia, luego mis papás eran hiperfans de La madrastra con Victoria Ruffo y me la eché con ellos completita. Esta oportunidad a mí me resultó muy coherente porque de verdad en casa éramos muy fanáticos de esta historia".

