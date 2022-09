Nueva versión de La madrastra ¡llega a Univision! La cadena hispana ya promociona el inminente estreno de esta esperada telenovela que marca el regreso a los melodramas mexicanos de Aracely Arámbula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se avecinan nuevas historias al prime time de Univision. Hace varias semanas, la cadena hispana comenzó a promocionar el inminente estreno de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer que protagonizan Ariadne Díaz, Danilo Carrera, Mayrín Villanueva y David Zepeda, entre un destacado elenco. Ahora, Univision anuncia la inminente llegada a su programación estelar de otra esperada historia: la nueva versión de La madrastra que protagoniza Aracely Arámbula. La cadena transmitió este lunes el primer video promocional de este esperado melodrama que se estrenó en México a mediados de agosto con gran éxito de audiencia. "¡Regresa Aracely Arámbula! La madrastra muy pronto por Univision", ha comenzado a anunciar a bombo y platillo la cadena a través de las redes sociales. "Más que comparaciones, yo creo que el público va a disfrutar. Es un elenco diferente… Es una historia que los invitamos a disfrutar, a gozar, a vivir con nosotros. Nos van a ver en el toque personal que les vamos a dar cada uno. Tengo compañeros muy talentosos con mucha experiencia, los jovencitos también están excelentes. Yo creo que va a ser una historia que también va a marcar esta época porque son 17 años después de la versión [de Ruffo] y de la otra más", comentó Arámbula en su día durante la presentación a medios de comunicación de la telenovela. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION Univision no ha revelado aún su fecha de estreno ni el horario que ocupará. Más sobre La madrastra La telenovela cuenta la historia de Marcia (Arámbula), una mujer que es sentenciada injustamente a pagar por un crimen que no cometió y por el que es condenada a 35 años de prisión. Esteban (Andrés Palacios), su esposo, la considera una asesina por lo que la abandona a su suerte y tramita su divorcio. Segura de su inocencia y de que entre los amigos de su exmarido se encuentra el verdadero homicida, Marcia estudia Leyes mientras está en la cárcel para reabrir el caso. Aracely Arámbula Aracely Arámbula es Marcia en La madrastra | Credit: TELEVISAUNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veinte años después, un abogado logra tramitar la libertad anticipada y regresa a México para limpiar su nombre y reencontrarse con sus hijos, pero ellos la creen muerta. Marcia luchará por recobrar a su familia y demostrar su inocencia bajo la identidad de Marisa Jones y poder investigar a cada uno de los sospechosos.

