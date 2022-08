Nueva versión de La madrastra arrasa en audiencia en su semana de estreno en México La telenovela protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios es lo más visto de la televisión mexicana y su audiencia no ha dejado de crecer desde su estreno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrastra Aracely Arámbula y Andrés Palacios, protagonistas de La madrastra | Credit: Mezcalent La madrastra con Victoria Ruffo como protagonista registró en 2005 altos niveles de audiencia, convirtiéndose en una de las telenovelas más exitosas de Televisa de todos los tiempos. 17 años después, la historia acerca de una madre que lucha por recuperar a sus hijos tras pasar dos décadas encerrada en la cárcel por un crimen que no cometió mientras trata de descubrir la identidad del verdadero asesino ha vuelto a ver la luz con una nueva versión protagonizada por Aracely Arámbula que se estrenó en México el pasado lunes 15 de agosto. El melodrama, que produce Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora) para TelevisaUnivision, ha aterrizado con fuerza en el horario estelar de Las Estrellas. La telenovela, que también protagoniza Andrés Palacios, sedujo durante su primer capítulo a 3.1 millones de televidentes, posicionándose como lo más visto de toda la televisión mexicana, según datos de Nielsen IBOPE México difundidos por TelevisaUnivision Prensa. La audiencia del melodrama no ha hecho más que crecer conforme ha ido avanzando su trama, llegando a registrar 3.4 y 3.5 millones de televidentes en su segundo y tercer episodios y superando a su competidor más directo, Survivor (Azteca Uno), por 182%. Vencer la ausencia, el segundo melodrama más visto actualmente de la televisión mexicana, registró justo en su franja horaria anterior, 8:30 de la noche, 3.1 millones de televidentes. Supera a Mujer de nadie La nueva versión de La madrastra seduce a un mayor número de televidentes que el melodrama al que sustituye, Mujer de nadie. La historia protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas llegó a su fin el pasado viernes 12 de agosto en México ante 3.3 millones de personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estos datos de audiencia tan altos la telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Marisol Del Olmo, Isadora González, Cecilia Gabriela, Marco Treviño, Martha Julia, Juan Martín Jauregui, Vilma Sotomayor, José Elías Moreno, Juan Carlos Barreto y la participación especial de Gabriel Soto, entre un gran elenco, se perfila como el nuevo gran éxito de TelevisaUnivision. Aracely Arámbula Aracely Arámbula y Gabriel Soto en una escena de La madrastra | Credit: Mezcalent "Más que comparaciones yo creo que el público va a disfrutar. Es un elenco diferente… Yo creo que va a ser una historia que también va a marcar esta época porque son 17 años después de la versión [de Ruffo] y de la otra más", declaraba una emocionada Arámbula la semana pasada durante la presentación a prensa del melodrama. La actriz no iba mal encaminada.

