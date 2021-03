Llevan su Café con aroma de mujer ¡hasta Nueva York! Carmen Villalobos, William Levy y Laura Londoño graban en la famosa ciudad escenas de esta esperada telenovela que se estrenará próximamente por Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De los espectaculares paisajes naturales del Eje Cafetero de Colombia a los imponentes rascacielos de Nueva York. La nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer trasladó por unos días el set de grabación de este esperado melodrama a las calles de la famosa ciudad estadounidense, donde transcurrirán parte de sus tramas. Hasta allí se desplazó la semana pasada el triángulo protagónico de la historia conformado por Carmen Villalobos, William Levy y Laura Londoño, quienes no han dejado de compartir a través de las redes sociales imágenes de su estancia en Nueva York. "Aquí estamos grabando una parte superimportante de la historia de Café con aroma de mujer", compartió Londoño, quien da vida a la protagonista del melodrama, personaje que hace más de 20 años catapultó a la fama a la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco. Aunque le encanta la ciudad, Villalobos reconoció que el frío que hace en esta época del año no está siendo su mejor aliado durante las grabaciones. "Me gusta mucho, muchísimo, solo que con este frío estar afuera es… ¡Ay Diosito!", admitió entre risas a través de una grabación que compartió este miércoles en Instagram. La actriz, quien interpreta a la antagonista de la historia, confesó que extraña mucho a su pareja, el actor Sebastián Caicedo, ahora que está grabando en su ciudad favorita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Lo extraño] demasiado, sobre todo porque esta es la ciudad favorita de Sebas, entonces cada vez que salgo y veo algo, todo me acuerda a él. Siempre le escribo: 'Mi amor te encantaría por esto y esto'. Sí, sí me hace mucha falta", expresó la intérprete colombiana. Preguntada sobre la fecha de estreno de la telenovela, la que fuera protagonista de exitosas ficciones como Sin senos sí hay paraíso reveló que aún desconoce esa información. "Todavía no sabemos, todavía no tenemos ni idea, no nos han dicho nada de la fecha de estreno, así que aún no tenemos fecha", compartió. "Tengo entendido que primero se va a estrenar en Colombia por el canal RCN y después se va a estrenar aquí en Estados Unidos por Telemundo".

