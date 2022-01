Café con aroma de mujer arrasa en Netflix La telenovela, que Telemundo transmitió el año pasado, se mantiene desde finales de 2021 entre las series más vistas de la popular plataforma de streaming en más de una decena de países. Así lo han celebrado sus protagonistas, William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva versión de Café con aroma de mujer sigue trayendo alegrías a sus protagonistas. A tres meses de la emisión de su último capítulo por la pantalla de Telemundo, la historia encabezada por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos continúa traspasando fronteras y conquistando los corazones de incontables televidentes alrededor del mundo gracias a su reciente desembarco en Netflix, donde la ficción se ha posicionado entre las favoritas de sus suscriptores. El melodrama, que aterrizó en Netflix a finales del año pasado, se encuentra actualmente entre las series más vistas de la popular plataforma de streaming en más de una decena de países, entre ellos España, Argentina, República Dominicana, Nicaragua, Chile y Brasil. Un logro que sus protagonistas no han tardado en celebrar a través las redes sociales, empezando por el galán cubano, quien este lunes compartió el siguiente mensaje en Instagram: "Solo puedo decirles millones de gracias por todo el cariño, gracias por hacer de Café con aroma de mujer el show más visto de Netflix en toda Latinoamérica y España. Gracias de parte de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón", escribió William en la citada red social. La heroína de la historia, Londoño, también reaccionó recientemente a la feliz noticia: "Esto es una muestra de que cuando uno suelta los resultados o las expectativas, la vida te sorprende más, más y más. Que belleza este regalo que nos está dando Café. Número 1 en nada más y nada menos que 19 países", reza la publicación que compartió días atrás. Laura Londoño Laura Londoño es Gaviota en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Villalobos, quien supera los 18 millones de seguidores en Instagram, no se quedó atrás y también quiso agradecer todo el apoyo que está recibiendo la telenovela en Netflix. Carmen Villalobos Carmen Villalobos es Lucía en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Gracias por todo el amorcito que le están dando a Café en Netflix", expresó. Experiencia inolvidable Grabar el año pasado en Colombia la nueva versión de Café con aroma de mujer supuso una experiencia muy enriquecedora para Levy que lo retó enormemente como actor. William Levy William Levy es Sebastián en Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO "Sebastián ha sido un personaje con el cual yo la verdad desde un principio tuve que luchar mucho personalmente, como actor también, en varias facetas, porque era un personaje un poco difícil de entender para mí en lo personal", se sinceró en su día el galán a InSouth Magazine.

