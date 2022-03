Las fotos más sexis de la nueva generación de gavilanes al descubierto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gavilanes Credit: Instagram (x4) Como diría el famoso tema musical de Pasión de gavilanes 'Fiera inquieta', muchos televidentes no han dejado de preguntarse al ver a los galanes juveniles de la nueva temporada 'quién es ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar pero me hace sentir mujer'. En la piel de Juan David, León, Eric y Andrés, Bernardo Flores, Juan Manuel Restrepo, Sebastián Osorio y Jerónimo Cantillo tienen suspirando cada noche por la pantalla de Telemundo a cientos de miles de televidentes que ya han caído rendidos ante sus encantos. Tanto si eres fan de los nuevos gavilanes como si no, estamos seguros de que no vas a querer dejar de ver la galería. Empezar galería Bernardo Flores Bernardo Flores Credit: Instagram Bernardo Flores Viendo su musculoso torso no resulta difícil sospechar que una de las pasiones del actor mexicano, quien da vida al primogénito de Norma y Juan Reyes, sea entrenar en el gimnasio. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Bernardo Flores Bernardo Flores Credit: Instagram Bernardo Flores "Me gusta la música, el ejercicio, escuchar historias y contarlas; me encanta salir de fiesta con los amigos y amo pasar tiempo de calidad con mis seres queridos", cuenta el actor de 25 años. 2 de 8 Ver Todo Juan Manuel Restrepo Juan Manuel Restrepo Credit: Instagram Juan Manuel Restrepo Al ver su cabello rubio y ojos claros, muchos pensaron cuando se dio a conocer en su día el elenco de la telenovela que el actor colombiano sería quien interpretase a Juan David. Pero no. Restrepo interpreta a León, uno de los 'revoltosos' mellizos de Norma y Juan Reyes, quien tiene una conexión muy especial con su hermano Eric "con los caballos, las fiestas y las morritas". 3 de 8 Ver Todo Anuncio Juan Manuel Restrepo Juan Manuel Restrepo Credit: Instagram Juan Manuel Restrepo "Me gusta mucho la comida, hacer ejercicio, aprender y reírme; también me gustan los atardeceres, los espacios amplios, la naturaleza y su oxígeno. Me encanta la música, escribir y también podemos cantar. Yo me arriesgo", comenta el actor de 24 años, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa serie de Netflix La reina del Flow. como prueban los más de 2 millones de seguidores que tiene en Instagram. 4 de 8 Ver Todo Sebastián Osorio Sebastián Osorio Credit: Instagram Sebastián Osorio En la piel de Eric, el otro mellizo de Norma y Juan Reyes, el actor colombiano tampoco ha dejado indiferente a nadie con la desvergonzada personalidad de su personaje y también, por qué no decirlo, con su atractivo físico. 5 de 8 Ver Todo Sebastián Osorio Sebastián Osorio Credit: Instagram Sebastián Osorio "Si tuviera que elegir una palabra [para definirme] sería pasión. Siento que es esencial en mi vida porque me hace hacer todo de corazón y enamorarme cada vez más de la vida", comparte el actor de 24 años, quien a través de su cuenta de Instagram regala a sus fans imágenes como esta. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jerónimo Cantillo Jerónimo Cantillo Credit: Instagram Jerónimo Cantillo La sensibilidad que irradia su personaje, Andrés, quien es hijo de Sarita y Franco Reyes, no ha tardado en cautivar el corazón de los televidentes. 7 de 8 Ver Todo Jerónimo Cantillo Jerónimo Cantillo Credit: Instagram Jerónimo Cantillo "Me considero una persona apasionada que trabaja duro por sus sueños, por lo que quiere, que tiene una fe y una convicción enorme en lo que es y en lo que puede lograr como artista. Pero, sobre todo, una persona muy empática con los demás seres humanos. Siento que tengo la capacidad de comunicar con la gente de una manera natural, especial y bonita y siento que la gente también tiene esa capacidad para conectarse conmigo", asegura el actor colombiano de 28 años. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

