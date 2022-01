La nueva generación de gavilanes ¡en acción! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO Con el estreno el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo de la nueva temporada de Pasión de gavilanes llegará, junto a sus seis protagonistas originales, una nueva generación de gavilanes dispuestos a conquistar a la audiencia: Bernardo Flores, Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo, Yare Santana, Jerónimo Cantillo y Camila Rojas. Hablamos con ellos y te mostramos sus primeras imágenes en el set de grabación de la esperada telenovela original de Julio Jiménez. Empezar galería El primogénito Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO Su personaje en la primera temporada era un bebé, pero Juan David ya creció y ahora está convertido en este atractivo joven de cautivadora sonrisa interpretado por el actor mexicano Bernardo Flores que promete romper más de un corazón en la historia. "Es un chico muy maduro y me atrevería a decir algo introvertido, ama a su familia sobre todas las cosas y daría la vida por ellos", cuenta sobre el primogénito de Norma (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Los mellizos Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO León (Juan Manuel Restrepo) y Eric (Sebastián Osorio), los hijos de Norma (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro), prometen dar más de un quebradero de cabeza a sus padres a lo largo de la historia. "Son dos hermanos que tienen una conexión particular entre ellos con los caballos, las fiestas y las morritas. Creo que el resto lo voy a dejar a la imaginación y a la espera del estreno", cuenta Restrepo, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa serie de Netflix La reina del Flow. 2 de 8 Ver Todo 'Los revoltosos' Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO "[Nuestros personajes] vivirán una serie de eventos que los hará reflexionar y aprender a las buenas o a las malas para poder cambiar su forma de pensar y tener más consciencia sobre si mismos", avanza, por su parte, Sebastián Osorio 3 de 8 Ver Todo Anuncio Diversión en el set Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO Los actores que interpretan a los hijos de Norma y Juan Reyes, Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, han hecho muy buen clic durante las grabaciones. "[Ha habido] demasiados momentos en los que no nos hemos podido parar de reír por cualquier bobada con mis hermanos David (Flores) y León (Restrepo) y nos ha tocado repetir una y otra vez la misma escena hasta ver en la cara de todos las ganas de ahorcarnos porque tenemos que seguir grabando", cuenta Osorio. 4 de 8 Ver Todo Tres generaciones Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO La actriz cubana Yare Santana da vida a Gaby, la hija de Sarita (Natasha Klauss) y Franco (Michel Brown) y única nieta mujer de Gabriela (Kristina Lilley). "Gaby tiene mucho de sus padres: el temperamento fuerte de Sara, su terquedad y convicción, su valentía y sentido de justicia; y, por otro lado, la nobleza y sencillez de Franco, su generosidad y sensibilidad para con los más necesitados", adelanta. 5 de 8 Ver Todo Gavilán diferente Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO "Es diferente a los demás gavilanes, a los demás primos de esta nueva generación de Pasión de gavilanes", cuenta sobre su personaje el actor colombiano Jerónimo Cantillo, quien interpreta a Andrés, hijo de Sarita (Klauss) y Franco (Brown). "[Es un joven] liberal, amante, apasionado empedernido que defiende sus ideales, músico, persigue sus sueños y sus pasiones con una nobleza muy bonita pero al mismo tiempo con un carácter especial muy fiel a su carácter", agrega. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dará de qué hablar Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO Aunque por sus venas no corre sangre de los gavilanes ya que su personaje no es hija de ninguno de los seis protagonistas originales, Camila Rojas tendrá una destacada participación en la nueva temporada de Pasión de gavilanes como Muriel, la hija de la famosa cantante Rosario Montes (Zharick León). "[Mi personaje] es una niña que creció en una familia económicamente muy buena pero disfuncional y es la típica relación con sus padres donde lo que más importa es el poder. Es una mujer que, a pesar de las dificultades y circunstancias, tiene la madurez para dentro de todo saber tomar las mejores decisiones", comparte. 7 de 8 Ver Todo ¡Sígueles la pista! Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO No dejes de ver el gran estreno de Pasión de gavilanes 2 el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

