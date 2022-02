¿Vieron la telenovela? La nueva generación de Pasión de gavilanes comparte sus recuerdos sobre la primera temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gavilanes Credit: TELEMUNDO (x3) Juan Manuel Restrepo (León), Camila Rojas (Muriel), Yare Santana (Gaby), Jerónimo Cantillo (Andrés), Sebastián Osorio (Erik) y Bernardo Flores (Juan David) conforman la nueva generación de gavilanes que aterrizó este lunes 14 de febrero en la pantalla de Telemundo con el estreno de la nueva temporada de la exitosa historia que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. ¿Vieron en su día la telenovela? ¿Qué recuerdos guardan de la primera temporada? Los actores se confiesan. Empezar galería Juan Manuel Restrepo Juan Manuel Restrepo Credit: TELEMUNDO "Como la mayoría de los colombianos y latinoamericanos", asegura Restrepo, "había oído mencionar de este fenómeno ya que generó gran acogida e impacto", en sus círculos cercanos. "Sin embargo, la novela originalmente se estrenó en 2003 y yo en esa época estaba terminando de aprender a caminar", comenta entre risas el actor colombiano, quien da vida a León, uno de los mellizos de Norma (Danna García) y Juan Reyes (Mario Cimarro). "Mentira, tenía 6 años", matiza. "Fue más adelante que recibí información de la tendencia que generaba el universo de los gavilanes en las personas, sobre todo en las chicas". 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Rojas Camila Rojas Credit: TELEMUNDO La actriz colombiana, quien se adentra en la piel de Muriel, la hija de la cantante Rosario Montes (Zharick León), reconoce que no se perdía en su momento ni un solo capítulo de la primera temporada. "Me vi la serie de principio a fin y sé que fue un fenómeno mundial en toda Iberoamérica. Creo que ahora soy mucho más consciente siendo parte de esta gran historia y sobre todo con las redes sociales porque con ellas uno se da cuenta del enganche tan profundo que tienen los televidentes y ellos están constantemente reiterándonos lo que para ellos significó y sigue significando Pasión de gavilanes". 2 de 7 Ver Todo Yare Santana Yare Santana Credit: TELEMUNDO Al igual que Camila, la actriz cubana, quien interpreta a Gaby, la hija de Sarita (Natasha Klauss) y Franco Reyes (Michel Brown), también llegó a ser muy fan de la historia original. "No me perdía un capítulo y era de las que cantaba todas las canciones. Sabía que había sido todo un éxito, pero hasta ahora es que vengo a entender la magnitud de ese acontecimiento". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jerónimo Cantillo Jerónimo Cantillo Credit: TELEMUNDO "Creo que toda mi generación la vio", señala el actor colombiano, quien se adentra en la piel de Andrés, el hijo de Sarita (Klauss) y Franco (Brown). "No seguí la historia porque era muy pequeño y no tenía conciencia de seguir una historia en la televisión, pero recuerdo perfectamente cómo fue un hito la canción, por ejemplo, de Rosario Montes, 'Fiera inquieta'. Todo el mundo se la sabía y la bailaba y hacía parte de la cultura pop de mi generación en toda Latinoamérica". 4 de 7 Ver Todo Sebastián Osorio Sebastián Osorio Credit: TELEMUNDO El actor colombiano, quien da vida a Erik, el otro hijo mellizo de Norma y Juan, apenas tenía 5 años cuando se estrenó en Colombia la telenovela y aún así recuerda el impacto que tuvo en los hogares. "Personalmente no la vi en el momento de su estreno ya que seguramente estaba jugando a ser Batman en mi cuarto o en medio de una guerra de Star Wars en la sala de mi casa, pero sí recuerdo a mis primas mayores hablando de los gavilanes y cantando 'quién es ese hombre'. Desde ese momento Pasión de gavilanes se convirtió en un icono en Colombia y luego el mundo entero conoció esta historia". 5 de 7 Ver Todo Bernardo Flores Bernardo Flores Credit: TELEMUNDO El actor mexicano, quien interpreta al primogénito de Norma (García) y Juan (Cimarro), "no había tenido oportunidad de ver la primera temporada", "pero lo que sí sé es que fue un fenómeno mundial". "Me siento agradecido con Dios y con la vida por ponerme en esta continuación de la historia". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Sígueles la pista! Kristina Lilley Credit: TELEMUNDO (x2) No dejes de ver la nueva temporada de Pasión de gavilanes de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Vieron la telenovela? La nueva generación de Pasión de gavilanes comparte sus recuerdos sobre la primera temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.