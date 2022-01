Novia de José Ron graba telenovela en Televisa La pareja del actor mexicano forma parte del elenco de Amor dividido, melodrama que protagonizan Eva Cedeño y Gabriel Soto. Mira aquí las primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir José Ron Luciana Sismondi; José Ron | Credit: Instagram; TELEVISA A sus 40 años, José Ron está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. El actor, que comenzó a grabar esta semana en México como protagonista la nueva producción de Televisa y Univision La mujer del diablo, mantiene desde el año pasado un feliz noviazgo con la guapa modelo, presentadora y actriz argentina Luciana Sismondi, quien le devolvió nuevamente la ilusión en el plano amoroso. Luciana, que cuenta con casi 200 mil seguidores solo en Instagram, combina actualmente su trabajo como conductora en Telehit Música con su faceta como actriz en Televisa. La pareja de Ron forma parte del elenco de Amor dividido, melodrama que se estrenó en México recientemente con las actuaciones protagónicas de Eva Cedeño y Gabriel Soto. El actor Ramiro Fumazoni, quien también participa en la telenovela, compartió este miércoles una imagen a través de las redes sociales en la que presume de la compañía de la joven. Luciana Sismondi Lucia Sismondi en las grabaciones de Amor dividido | Credit: Instagram Ramiro Fumazoni Luciana, por su parte, también publicó una instantánea desde su perfil de Instagram en la que se deja ver ataviada con un traje rojo posando desde el camper. "Paola", escribió junto a la instantánea haciendo mención al nombre de su personaje. Lucía Sismondi Lucía Sismondi es Paola en Amor dividido | Credit: Instagram Lucía Sismondi Hasta la fecha no han trascendido los detalles de la participación de Sismondi en la telenovela que produce Angelli Nesma, pero estamos seguros de que no va a dejar indiferente a nadie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amor dividido narra la historia de Abril (Cedeño) y Max (Soto), dos personas que no tienen nada en común: ella es muy latina y él es muy 'gringo'. Para Abril la familia es su prioridad, mientras que para Max tener éxito en el mundo corporativo es lo más importante. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente se podrían enamorar dos personas tan diferentes. Sin embargo, por distintas razones, ambos se ven obligados a vivir en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar radicalmente hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción que les generó el abandono de sus parejas.

