Novia de Juan Pablo Urrego debuta en Telemundo y otras noticias ¡De telenovela! By Moisés González

Y además se casó la protagonista del melodrama de Telemundo Sangre de mi tierra, finalizaron las grabaciones de la superserie Operación pacífico con Majida Issa y más noticias. ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 10 imágenes!

Debuta en Telemundo

Manuela Valdés, la novia del actor colombiano Juan Pablo Urrego –el inolvidable Nachito de Sin senos sí hay paraíso– debutará este lunes 16 de diciembre en las pantallas de Telemundo como parte del elenco protagónico del quinto capítulo de Decisiones, el unitario que la cadena de habla hispana transmite en horario estelar.

Más detalles

El episodio en el que participa la actriz colombiana se llama Sueños en tinieblas y narra la historia de Guillermo, interpretado por Luciano D´Alessandro, un joven piloto comercial que por imprudencia tiene un accidente de tránsito en el cual un padre muere y su hijo de 12 años queda en estado crítico. Guillermo huye del lugar de los hechos y desde ese instante lo sucedido lo persigue como un fantasma que lo tortura lentamente. Guillermo escucha en las noticias que el niño, Eduardo (Gabriel Piñeros), necesita urgentemente donantes de sangre y ambos son del mismo tipo, así que decide presentarse en el hospital para ayudarlo. Ese día conoce a Mabel (María Cecilia Suárez), la madre de Eduardo, y se verá forzado a tomar una difícil decisión que le traerá consecuencias graves a su vida.

¡Se casó!

A casi dos años del final de la telenovela de Telemundo Sangre de mi tierra, la vida le sonríe a su protagonista, la actriz mexicana Ana Belena, en el terreno personal.

¡Qué vivan los novios!

La intérprete de 31 años contrajo nupcias el pasado fin de semana en su México natal con su novio de años, José Lascuráin. En la imagen podemos ver a los recién casados en compañía de amigos disfrutando del que fue uno de los días más felices de sus vidas.

Finalizan las grabaciones

Tras algo más de seis meses de rodaje, la semana pasada finalizaron en Colombia las grabaciones de la nueva superserie de Telemundo Operación Pacífico, ficción que marca el regreso a la cadena de la actriz colombiana Majida Issa, la inolvidable 'Diabla' de Sin senos sí hay paraíso. "Misión cumplida. Gracias por confiar en mí para contar esta historia maravillosa, gracias a todos por estas 26 semanas de trabajo arduo, gracias por estas 26 semanas de magia", escribió la intérprete de 38 años en sus redes.

Dulce despedida

Otra producción de Telemundo que concluyó sus grabaciones el pasado fin de semana, en este caso en México, aún sin tener fecha de estreno fue la segunda temporada de Enemigo íntimo, la exitosa superserie que encabezan Fernanda Castillo y Raúl Méndez y cuyo renovado elenco destapamos aquí.

Emotivo mensaje

"Un día te tomas de la mano de alguien especial y te das cuenta de que juntos lo pueden todo. Nunca dejaré de agradecer nuestra complicidad, tu generosidad en escena y en la vida, la diversión y el reto que significa ser 'tu hermana', pero sobre todo el regalo de tenerte como amigo. Contigo a donde sea siempre", fueron las emotivas palabras que le dedicó Fernanda a su hermano en la ficción a modo de despedida.

Se acerca...

La nueva versión de Rubí está a la vuelta de la esquina y así de espectacular se ve Camila Sodi en la piel de este ambicioso personaje que hace 15 años catapultó a la fama a la actriz uruguaya Bárbara Mori.

La más vista

La exitosa telenovela turca de Univision Amor eterno continúa liderando el prime time hispano. La historia de amor que protagonizan Burak Özçivit y Neslihan Atagül sedujo el jueves 12 de diciembre a 1,857,000 televidentes (P2+), uno de sus datos de audiencia más altos hasta la fecha.

Llega a su fin

Hablando de Amor eterno... La primera temporada de la exitosa telenovela de Univision ya tiene fecha para su gran final.

