Niurka Marcos recuerda el infierno que vivió con Edith González en 'Salomé' La cubana contó sincera lo mal que se lo hizo pasar la actriz durante el más de un año de grabación de la famosa telenovela. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es conocida por no tener pelos en la lengua y decir siempre lo que piensa. En esta ocasión, Niurka Marcos volvió a hacerlo durante una entrevista en el programa La última y nos vamos. Además de abordar los malos momentos que vivió en su matrimonio con Juan Osorio, la actriz cubana hizo memoria y recordó lo mal que se lo hizo pasar Edith González durante el rodaje de la exitosa telenovela Salomé, producida por su entonces marido. "Aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen. Me traían jodi...", recordó como si fuera ayer. A diferencia de otras personas, en esta ocasión Niurka tuvo que mantenerse tranquila y no dejar salir su fuerte carácter porque se trataba de una producción de su marido. Así que por respeto a él y a su trabajo no pudo decir y hacer todo lo hubiese querido ante el supuesto mal comportamiento de Edith con ella. "Aguanté una telenovela entera de año y dos tres meses y cuando terminó la novela dije, 'no hago más novelas con Juan'", recordó con cierta angustia. Ella, acostumbrada a siempre soltar lo que le apetece por su boquita, tuvo que frenarse un montón de veces para no estropearlo todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el comienzo de la grabación la cosa se veía venir. Juan le ofreció el papel de vedette que era perfecto para ella, solo había un inconveniente. "(En la telenovela) eres la mejor amiga de Edith y los jefes están preocupados para que no haya pedos entre las dos", le dijo su entonces marido. A lo que ella se comprometió a portarse bien y no dar pie a un mal rollo entre ellas. "Yo me puse bajita la mano, pecho tierra, modo avión desde que empecé. Primero, para no causarle a la protagonista ningún tipo de celos, y segundo para no meter a mi marido, que era el productor, en pedos", afirmó. Niurka no contó mucho más detalle por respeto a la actriz que ya no esta con nosotros pero dio a entender, más claro el agua, que a pesar del éxito mundial de la historia, ella no lo vivió como todos hubiéramos imaginado.

