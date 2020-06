Leonardo Herrera de Te doy la vida se despide con emotivo mensaje de 'Nico' El talentoso niño, que interpreta al hijo de José Ron en la exitosa telenovela de Univision, dijo adiós al melodrama. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A su corta edad, Leonardo Herrera se ha convertido en el gran protagonista de la telenovela Te doy la vida (Univision). Su interpretación de un niño enfermo de leucemia ha tocado el corazón de los más de 1 millón y medio de televidentes (P2+) que siguen cada noche su historia. Una historia que está a punto de llegar a su fin, al menos en lo que a grabaciones se refiere. El actor fue uno de los primeros en despedirse de su personaje ya que, a diferencia de otros compañeros que aún siguen trabajando, él ya grabó su última escena el pasado lunes. "Hoy me despido de ti Nicolás, pero antes te quiero agradecer todo lo que me diste, me enseñaste a ser valiente y enfrentar cualquier temor, me presentaste a tu familia y ahora muchos de ellos se convirtieron en la mía. No cabe duda que tu pequeño corazón tocó mi vida. Y siempre llevaré en mi corazón parte de ti", escribió el lunes desde su perfil de Instagram, mismo que como se puede leer en su biografía está administrado por un adulto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo también aprovechó la ocasión para agradecer a la productora del melodrama, Lucero Suárez, por la oportunidad que le dio en su día para formar parte de esta historia. "No alcanzan las palabras para agradecerte por la oportunidad, la confianza y el enorme cariño que recibo de ti", expresó el niño. Su madre adoptiva en la ficción, Eva Cedeño (Elena Villaseñor), concluyó por su parte su participación en la telenovela el miércoles y también dedicó unas emotivas palabras de despedida a su personaje. "Qué gran compañera fuiste, cómo me enseñaste pero siempre ante toda dificultad me llevaste de la mano a buen puerto. Te quedas en un lugar especial en mi corazón. Gracias por retarme todos los días en todo momento, por no dejarme descansar ni aflojar el ritmo nunca, porque cuando creí que te conocía me sorprendías cada vez más", comenzó escribiendo la actriz. "Te quedas con un pedacito de mí y yo me quedo con un pedacito de ti. Gracias por escogerme para vivirte, gracias por lo aprendido, gracias por los retos, gracias por ese amor incondicional ante todo, gracias por tanta lucha y gracias, gracias, gracias por todas las satisfacciones que me dejas", finalizó la intérprete mexicana, quien debutó como protagonista con esta historia. Te doy la vida se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por la cadena Univision.

