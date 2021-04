Neslihan Atagül y su esposo paralizan las redes ¡con este beso de película! Ni Kemal (Burak Özçivit) ni Sancar (Engin Akyürek), el corazón de la guapa actriz turca le pertenece al galán turco Kadir Doğulu, con quien se casó en 2016. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pocas son las estrellas turcas que superan los 10 millones de seguidores en Instagram. Una de ellas es Neslihan Atagül, la protagonista de la telenovela La hija del embajador (Univision). Atagül se ha convertido en una de las actrices turcas más conocidas a nivel internacional gracias a su protagónico en el exitoso melodrama Amor eterno, historia que registró altos niveles de audiencia por la pantalla de la cadena Univision entre 2019 y 2020. Tras abandonar meses atrás las grabaciones de La hija del embajador debido un problema de salud, la inolvidable Nihan de Amor eterno se encuentra alejada de la televisión descansando y tomando fuerzas en su Turquía natal para retomar pronto su trabajo como actriz. "Aunque toleré la situación, mi cuerpo no lo toleró, así que necesito descansar un poco", explicó a principios de año en un comunicado que compartió en Instagram. A lo largo de todos estos meses, la talentosa actriz ha encontrado su mejor apoyo en su esposo, el también actor turco Kadir Doğulu, con quien se casó en 2016. Más enamorados que nunca, Neslihan compartió este lunes una romántica instantánea a través de las redes sociales en la que aparece dándose un apasionado beso de película con su pareja. "Si se va a extender, ¡que se extienda el amor!", escribió la actriz junto a la foto. La imagen paralizó por completo las redes sociales, llegando a rozar a pocas horas de su publicación el millón de 'me gusta' y los 7 mil comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El esposo de Neslihan nació en 1982 en Mersin, una ciudad situada en el sudeste de Turquía, donde pasó su infancia y gran parte de su adolescencia hasta que se trasladó a Estambul. Su carrera como actor inició 2010 con la serie Little Secrets y desde entonces no ha dejado de trabajar, posicionándose como uno de los galanes turcos favoritos de la audiencia. Kadir posee un indudable atractivo físico que se ve reflejado en las imágenes que comparte a través de su cuenta de Instagram, donde suma cerca de 4 millones de seguidores. Neslihan y su esposo protagonizaron juntos en 2013 en Turquía una exitosa telenovela, Fatih Harbiye, ficción en la que nació su hermosa historia de amor.

