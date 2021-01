Close

Neslihan Atagül abandona su nueva telenovela por un problema de salud "Aunque toleré la situación, mi cuerpo no lo toleró, así que necesito descansar un poco", escribió la inolvidable Nihan de Amor eterno a través de Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas se intuía que algo no andaba bien en la vida de Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de la exitosa telenovela turca Amor eterno. Su sonada ausencia en las redes sociales y los rumores que circulaban en su país de origen acerca de su incierto estado de salud hacían presagiar que la guapa actriz turca no atravesaba su mejor momento. Y así lo ha confirmado este lunes la propia Neslihan a través de su cuenta de Instagram, donde sin dar muchos detalles sobre lo sucedido ha comunicado a sus más de 11 millones de seguidores que se ha visto en la necesidad de concluir las grabaciones de la telenovela que se encontraba grabando actualmente y que la cadena Univision planea estrenar en marzo. Image zoom Neslihan Atagul | Credit: Instagram Neslihan Atagul "Es hora de despedirme de mi querida Nare, la mujer que siento profundamente cuando estoy actuando", comenzó escribiendo Neslihan en la citada red social. "Aunque toleré la situación, mi cuerpo no lo toleró, así que necesito descansar un poco", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz aprovechó la publicación para agradecer tanto al público como a sus fans por todo el apoyo que le han dado a su nuevo proyecto, La hija del embajador, desde que vio la luz en Turquía a finales de 2019 y concluyó su mensaje con una noticia muy esperanzadora: "Espero verlos pronto en otras historias", finalizó Neslihan. Image zoom Credit: Instagram Neslihan Atagul Aunque no dio más detalles sobre su estado de salud, según trascendió en varios medios de comunicación turcos de los que se hizo eco la revista Telenovela la actriz habría sido diagnosticada de 'Síndrome del intestino permeable', una patología que causa cansancio, diarrea, hinchazón abdominal y dolor articular, entre otros síntomas, sin una causa aparente. Su sorpresiva salida de la telenovela deja sin protagonista a La hija del embajador, melodrama que aterrizará en el prime time hispano en marzo.

