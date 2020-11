Close

Neslihan Atagül regresa a Univision con nuevo galán La cadena hispana adquirió los derechos para transmitir próximamente la nueva telenovela turca que protagoniza la inolvidable heroína de Amor eterno. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de la exitosa telenovela turca Amor eterno, estará de regreso muy pronto en la pantalla de Univision. La cadena hispana anunció este martes en el marco de la feria televisiva MipCancun que adquirió los derechos para transmitir próximamente el nuevo melodrama que protagoniza la actriz en Turquía, La hija del embajador. "Tras el éxito de Amor eterno en Univision, nos volvemos a asociar a Inter Medya para traerle a nuestros espectadores La hija del embajador. Se trata de un nuevo ejemplo del compromiso de Univision por las producciones de alta calidad y las historias atrapantes de todo el mundo", expresó Jorge Balleste, director senior de Adquisición de Contenidos de Univision, tal y como recoge la página especializada en televisión TV News a través de sitio en línea. Image zoom La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela se estrenó a finales del año pasado en Turquía con gran éxito de audiencia y narra la historia de Nare (Atagül), la hermosa hija de un embajador que se enamora desde niña de Sancar, el hijo de un humilde carpintero. Pese a la oposición del padre de esta, ambos toman la decisión de casarse en secreto, pero justo la noche de su boda Nare desaparece. Años más tarde, los jóvenes se reencuentran en situaciones de vida muy diferentes. Neslihan, quien tiene más de 10 millones de seguidores solo en Instagram, deja atrás a Burak Özçivit, su galán en Amor eterno, para vivir una apasionada historia de amor en la ficción junto al también actor turco Engin Akyürek, quien será su pareja en esta nueva historia. Image zoom Engin Akyürek, galán de Neslihan en La hija del embajador | Credit: Instagram Sefirin Kizi Engin es un rostro conocido en la televisión hispana ya que también es el protagonista de Fatmagül, la exitosa ficción turca que transmitió recientemente la cadena UniMas. La hija del embajador aún no tiene fecha de estreno, pero si no hay cambios de última hora aterrizará el próximo año en el prime time hispano. ¿Logrará repetir el éxito que tuvo Amor eterno?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Neslihan Atagül regresa a Univision con nuevo galán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.