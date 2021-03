Close

¿Por qué la voz de Neslihan Atagül suena diferente en La hija del embajador? La voz de la actriz turca en la recién estrenada nueva telenovela de Univision suena diferente a la de Amor eterno, ¿por qué? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de Amor eterno, regresó este martes a la pantalla de la cadena Univision como protagonista de La hija del embajador, otra épica historia de amor de origen turco cuyo primer y explosivo capítulo cautivó por completo al público hispano. "Excelentes actuaciones, hermosa música y escenarios naturales. Un espléndido recorrido por tradiciones y costumbres de la provincia turca y una historia interesante con problemática actual", se puede leer entre las reacciones que generó el primer episodio en las redes sociales. Algunos televidentes –los que siguieron meses atrás la intensa historia de amor de Nihan y Kemal en Amor eterno durante más de 200 capítulos– notaron, no obstante, algo extraño en la voz de Neslihan ya que no sonaba igual que en la anterior ficción que encabezó. No se equivocaban. La voz de la popular intérprete turca en esta telenovela no es la misma que en Amor eterno y la explicación radica en el cambio de actriz que hubo en el proceso de doblaje. Image zoom Neslihan Atagül en La hija del embajador | Credit: UNIVISION Desiré Sandoval, quien fue la encargada de doblar la voz de Neslihan en la anterior telenovela, no pudo en esta ocasión hacerse cargo del nuevo personaje por motivos personales, según pudo conocer People en Español, lo que llevó a la compañía responsable del doblaje, Universal Cinergía Dubbing, a buscar a otra actriz que diera con su perfil. La compañía se esforzó en buscar una voz que fuera lo más parecida a la de Desiré, de ahí que el cambio de voces en la actriz turca no haya sido algo demasiado abrupto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Engalanada por Engin Akyürek, La hija del embajador narra la historia de Nare, la hija del embajador, y Sancar, el hijo de un leñador, quienes se conocen y enamoran de niños. En el transcurso de 12 años solo se ven durante las vacaciones de verano, pero no dejan de recordarse a diario. Con el tiempo, debido a la presión familiar, deciden casarse en secreto. La noche de bodas, sin embargo, Nare desaparece repentinamente, sin dejar rastro alguno. Sancar retoma su vida y se vuelve a casar y nuevamente en su noche de bodas el destino entra en juego cuando Nare vuelve a aparecer con un secreto que les cambiará la vida para siempre. A pesar de todo, ¿estos amantes podrán reanudar su amor épico? La hija del embajador se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

