Tres años después de Amor eterno así luce su protagonista Neslihan Atagül La actriz de la exitosa telenovela de Univision protagoniza actualmente una nueva telenovela en Turquía. ¡Mira cómo se ve! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Neslihan Atagül, la guapa actriz que interpreta a Nihan, la protagonista de la exitosa telenovela turca Amor eterno (Univision), luce actualmente un look muy diferente del que vemos todas las noches en el prime time hispano. Y no porque hayan pasado casi tres años desde que terminó de grabar la citada ficción, que también, sino porque la intérprete de 27 años se embarcó a finales del año pasado en una nueva aventura actoral que la llevó a cambiar su imagen. Con un look que nada tiene que ver con el personaje que interpretó en Amor eterno y con algunos años más puesto que cuando grababa el melodrama de Univision aún tenía 24, Neslihan protagoniza actualmente en su país de origen una nueva telenovela, Sefirin Kizi. En esta ficción, que relata la historia de amor entre la hija de un embajador y el hijo de un empleado, la bella actriz turca estrena, además de look, galán y, aunque probablemente para muchos no sea tan guapo como Kemal (Burak Özçivit) –o tal vez sí– también tiene lo suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del reconocido actor turco Engin Akyürek, quien se hizo muy popular a nivel internacional a raíz de su participación protagónica en la exitosa telenovela ¿Qué culpa tiene Fatmagül? (2010), que narra la historia de una joven que tiene que luchar contra la ley que protege a sus violadores. Neslihan y Engin han logrado conformar como protagonistas de Sefirin Kizi una pareja televisiva muy atractiva y exitosa que ya está dando sus frutos en Turquía. ¿Será que pronto Univision se anime a transmitir la telenovela? Advertisement

Close Share options

Close View image Tres años después de Amor eterno así luce su protagonista Neslihan Atagül

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.