Neslihan Atagül: "No me sorprendió el éxito de la serie, pero sí superó mis expectativas" La protagonista de Amor eterno (Univision) habla acerca del éxito que ha tenido la telenovela y revela cuál es su escena favorita de Nihan. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El enorme éxito que ha tenido la telenovela turca Amor eterno tanto en Estados Unidos como en otros países no ha sorprendido a su protagonista, la bella actriz Neslihan Atagül. "Yo no diría que me sorprendió el éxito de la serie, pero sí supero mis expectativas", reconoció la intérprete de 27 años en una entrevista que concedió a Univision y que se emitirá en su totalidad el próximo viernes 3 de julio a las 9 p.m., hora del Este, durante la primera parte del programa especial con el que la cadena despedirá por todo lo alto la ficción que transmite desde julio del año pasado en el prime time hispano con gran éxito de audiencia. "La realidad es que cuando recibí el libreto por primera vez y lo leí sentía que era un buen proyecto. Yo sinceramente quería ser parte de este proyecto. Recuerdo cuando empezamos la grabación de la serie y la vi me di cuenta de que se habían agregado más escenas de las que había leído y eso me encantó", contó emocionada la actriz detrás de Nihan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Atagül, que tiene 10 millones de seguidores solo en Instagram, también compartió cuál es su escena favorita de la telenovela. "Uno de mis momentos favoritos fue cuando Nihan estaba bajo mucha presión de Emir, se trata de suicidar y es hospitalizada. Hay una escena en el hospital donde llegan varios periodistas y están preguntando y juzgando a Nihan y su relación con Emir y con Kemal. Estaban cuestionando su integridad como mujer y Nihan tiene un monólogo que me gustó muchísimo. Ella dice ‘yo soy mujer y esta es mi vida y mi cuerpo. Yo solo respondo por mí… Yo no soy una semilla que la masticas y luego la escupes. Ustedes no tienen el derecho de hablar de mi vida así’", señaló. "Esa fue una de mis escenas favoritas", admitió la talentosa actriz turca. Amor eterno se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision. La telenovela, que se encuentra en sus últimos capítulos, llegará a su gran final el lunes 13 de julio; mientras que el viernes 3 y el viernes 19 de julio se emitirá un programa especial presentado por Lourdes Stephen y Migbelis Castellanos que incluirá entrevistas con los actores del melodrama, además de un resumen con los mejores momentos del melodrama.

