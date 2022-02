Natasha Klauss sobre lo que sucederá con su personaje en Pasión de gavilanes 2: "Para Sarita esto yo no me lo imaginaba" La actriz colombiana habla con People en Español sobre su participación en la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo y cómo vivió en un inicio la ausencia de Michel Brown. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natasha Klauss Natasha Klauss es Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO A diferencia de Danna García y Paola Rey, a Natasha Klauss le tocó comenzar a grabar en octubre del año pasado la segunda temporada de Pasión de gavilanes sin su pareja de ficción, Michel Brown, quien en un inicio no iba a formar parte de la secuela de la exitosa telenovela de Telemundo. "Desde un inicio lo que estábamos trabajando con los directores era una viudez", cuenta la actriz colombiana en entrevista con People en Español. "Cuando digo viudez", matiza, "no es porque el personaje de Franco muera sino una viudez del alma porque salió y no regresó, literal así fue". "Entonces en el corazón de Sara es ¿que pasó acá? ¿me abandonó? ¿se fue con otra?, ¿no se fue con otra?, ¿lo mataron?, ¿no lo mataron? O sea no sabe nada", explica. Klauss reconoce entre risas que todo ese síndrome del desaparecido y del abandono que estaba viviendo su personaje era para ella muy real y orgánico ya que así se sentía. "Veía las parejas armadas, la historia tan divina de Norma y de Juan como de esos matrimonios que uno quiere ver siempre, la historia tan espectacular de Óscar y Jimena, entonces [Sarita] mamá sola a la cabeza de dos hijos, que es muy cercano a lo que viven muchas mujeres –de hecho yo lo viví durante 10 años–, pero para Sarita yo esto no me lo imaginaba", se sincera. Natasha Klauss Natasha Klauss y Michel Brown | Credit: TELEMUNDO Pese a ello, Klauss, que este jueves estuvo junto a los otros 5 protagonistas de Pasión de gavilanes en el evento de preestreno de la segunda temporada en Miami, señala que no le costó trabajo volver a adentrarse en la piel de Sarita Elizondo casi dos décadas después. "Es algo que como está en la piel y en la mente orgánicamente sale", asevera. "Cuando hicimos la primera escena, que fue una escena coral donde estábamos absolutamente todos en el set de grabación, fue algo mágico porque lo que está está vuelve y sale. Hay personajes que no se pierden y sobre todo estos personajes que para todos fueron tan fuertes. Hemos sido estos personajes durante 18 años, por más carrera que se haga, entonces vuelve y sale". La actriz admite que, aunque era algo que deseaba que pasara con todo su corazón, jamás se imaginó que Telemundo fuera a apostar por una segunda temporada 18 años después. Natasha Klauss Natasha Klauss es Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Me acuerdo muy bien que con Michel [Brown] y con Jorge Cao hicimos un live largo en el cual nos reíamos y decíamos: '¿Qué? Telemundo jamás va a pensar en una segunda temporada de Pasión de gavilanes, más bien tratemos de hacer una obra de teatro'. Y literal como te estoy diciendo pasó, entonces ver 2 años después materializado ese sueño es muy especial", asegura Klauss, quien participó por última vez en una producción de Telemundo en el año 2011. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natasha admite que no le es fácil expresar con palabras la emoción tan especial que sintió el día que supo finalmente que habría una nueva temporada de Pasión de gavilanes. "Es una presión en el corazón, es algo positivo, no sé cómo explicártelo, pero es una presión en el pecho, como cuando sientes una alegría profunda con algo que está pasando, el grado de un hijo, el nacimiento de alguien que quieres… No sé cómo explicártelo, es algo que sucede en el pecho y que empiezas como a suspirar", trata de explicar. "Solamente te lo puedo explicar desde ahí porque no tengo otra forma diferente. Y pasa también que cuando es algo que tanto se ha deseado desde el corazón y que lo has dejado de alguna forma también al destino, al universo y a que todo se confabule para estar, cuando sucede como que te cuesta creerlo, como que dices: 'Hasta no estar grabando todavía esto no es real'. Para mí fue real el día que tuve las pruebas de vestuario y maquillaje y los ensayos con los directores. Ahí ya yo dije: 'Esto ya es real'". Pasión de gavilanes 2 se estrena el 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

