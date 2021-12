Natasha Klauss presume por primera vez de la "hermosa familia" que tendrá en Pasión de gavilanes 2 Sarita (Klauss) y Franco (Michel Brown) serán padres de dos jóvenes en la nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo que se estrena en febrero de 2022 en horario estelar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco se van destapando las tramas y los personajes que conforman el universo de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela de Telemundo que se graba en Colombia con las actuaciones protagónicas de Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y la participación especial de Michel Brown. La pareja formada por Norma (García) y Juan Reyes (Cimarro) no será la única que tendrá hijos mayores en la nueva entrega de la historia original de los escritores colombianos Julio Jiménez e Iván Martínez ya que Sarita (Klauss) y Franco (Brown) también serán padres. Natasha, quien se reencontró recientemente en el set de grabación con Michel debido a que el actor de origen argentino se incorporó semanas más tarde al equipo de trabajo, presumió este lunes por primera vez a través de su cuenta de Instagram de la "hermosa familia" que tendrá su personaje, Sarita Elizondo, en la segunda temporada de Pasión de gavilanes. Sarita y Franco serán padres de dos jóvenes: Gaby y Andrés Reyes Elizondo, interpretados por la actriz cubana Yare Santana y el actor y cantante colombiano Jerónimo Cantillo. Natasha Klauss Natasha Klauss presume a su familia en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Natasha Klauss "Nos tocó duro en esta nueva temporada, mucho amor, pasión y sobre todo unión para aguantar todo lo que se le viene a esta familia", escribió Klauss junto a la instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz colombiana soñaba desde hace muchos años con volver a adentrarse en la piel de Sarita Elizondo por lo que ahora que ya es una realidad no puede estar disfrutando más de la experiencia. Natasha Klauss Natasha Klauss y Michel Brown en Pasión de gavilanes 2 | Credit: Instagram Natasha Klauss "Para mí no es una grabación normal, no es un trabajo normal, es ver hecho realidad un sueño con el que venimos en el corazón hace muchos años y la vida nos lo regaló", expresaba semanas atrás en una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de su cuenta de Instagram. "Sarita marcó un antes y un después y que la vida te regale una segunda oportunidad de volverle a dar vida no tiene precio, estoy viviendo un sueño", reconocía emocionada Klauss.

