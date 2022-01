EXCLUSIVA Natasha Klauss y Michel Brown se confiesan: "No nos va a tocar una historia de amor típica, todo lo opuesto" Dos de los protagonistas de Pasión de gavilanes hablan en exclusiva con People en Español sobre la esperada segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo y comparten detalles de su reencuentro 17 años después en el set de grabación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la última de las tres parejas protagónicas en formarse hace casi dos décadas en la historia original –primero surgió el romance entre Norma (Danna García) y Juan (Mario Cimarro) y Jimena (Paola Rey) y Óscar (Juan Alfonso Baptista)–, pero eso no impidió que Sarita Elizondo y Franco Reyes, o lo que es lo mismo Natasha Klauss y Michel Brown, lograran robarse el corazón de millones de televidentes alrededor del mundo con una hermosa historia de amor que hoy sigue estando muy presente en la memoria del público. La química que derrocharon en pantalla cautivó de inmediato a la audiencia en cuanto comenzó a despegar su romance en la ficción, lo que los llevó a convertirse en una de las parejas más queridas de la exitosa telenovela de Telemundo. Ahora, 17 años más tarde, Natasha y Michel han vuelto a encontrarse en el set de grabación como Sarita y Franco durante las grabaciones de la esperada segunda temporada de Pasión de gavilanes que Telemundo estrenará en febrero y la química ha vuelto a aflorar entre ambos. "Nosotros dos nos encontramos muy cómodos como actores a la hora de estar en el set porque nos conocemos como actores y porque sabemos cómo funcionó la pareja, entonces estamos muy contentos", cuenta Brown en entrevista con People en Español. "Nos disfrutamos mucho el trabajo los dos juntos. Nata es una gran actriz, muy comprometida y yo la quiero muchísimo". Natasha Klauss y Michel Brown Natasha Klauss y Michel Brown en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Klauss reconoce que comenzar a grabar en octubre del año pasado la secuela de Pasión de gavilanes sin su inseparable compañero de escena , quien en un inicio no iba a formar parte de la nueva temporada, fue un proceso "muy difícil" y de muchos sentimientos encontrados para ella. "Yo estaba muy triste, yo le decía: '¿Por qué?'. [Pero] le entendí sus razones", se sincera. "Yo estaba muy triste [de que Michel no participara], yo le decía: '¿Por qué?'. [Pero] le entendí sus razones" — Natasha Klauss "Por tiempos", explica Brown, "no podía [participar]". "[Pero] se cayó al final el proyecto que tenía y podía hacer esta participación especial que al final se prolongó y podemos trabajar en la serie más tiempo y darle más desarrollo al personaje. La verdad cuando Telemundo me mostró también la historia y empecé a ver lo que estaban grabando y de la manera que lo están rodando me dieron muchas ganas de participar y gracias a Dios estuvimos a tiempo". Los actores adelantan que la historia que vivirán sus personajes en la nueva temporada será "una historia de amor completamente diferente a la que están acostumbrados a ver". "No nos va a tocar una historia típica, todo lo opuesto", avanza el actor sin revelar muchos detalles. "Cuando nos entregaron el libreto yo no paraba de llorar viendo la primera escena [de Sarita y Franco] juntos", agrega Natasha, quien está viviendo un sueño al volver a adentrarse en la piel de Sarita. "Tenemos muchas escenas corales [con los otros actores] como antes, pero son historias independientes, cada familia está viviendo su propio drama y su propia historia", comenta sobre los nuevos capítulos. Telemundo le está poniendo la ficha a esto de una manera impresionante. Yo hace rato no trabajaba en un proyecto tan bien cuidado — Michel Brown Dos décadas han pasado desde que sus personajes se juraran amor eterno ante Dios en el final de la primera temporada, por lo que no es de extrañar que en la nueva historia Sarita y Franco ya sean padres de dos apuestos jóvenes: Gaby y Andrés Reyes Elizondo, interpretados por Yare Santana y Jerónimo Cantillo. "El trabajo con ellos [refiriéndose a los dos actores que interpretan a sus hijos] en el set desde el día 1, eso mismo que viví pasó con Michel la primera vez que trabajamos juntos [en 2003], es algo que es química total, es como si la relación ya existiera desde antes", asevera. "Van a ver una familia muy bonita, muy real, muy orgánica, muy de la vida con sus diferencias". Klauss Natasha y Michel posan con sus hijos: Gaby y Andrés | Credit: Instagram Natasha Klauss Lo que muy pocos fanáticos de la telenovela original de Julio Jiménez saben es que la inolvidable historia de amor que vivieron sus personajes en la primera temporada no estaba planeada así desde un inicio en el guion. "Mi personaje [en la primera temporada] se moría", confiesa Michel. "La historia al principio era muy corta. Julio [el escritor] empezó a ver lo que pasaba con los personajes y empezó a escribir y creó mucha expectativa con estos dos personajes que se enamoran desde un lugar diferente y muy real y es verdadero todo lo que les pasa y creo que mucha gente conectó con los personajes, entonces estamos contentos de volver a tener la posibilidad". Michel Brown Michel Brown, antes y ahora | Credit: Telemundo (x2) Lo que mucha gente tampoco sabe es que Natasha ya era mamá en la vida real de una niña cuando grabó hace más de tres lustros el melodrama. "La única mamá de todo el elenco era yo", rememora la carismática actriz. "Todos estábamos igual de chiquitos, pero yo ya era mamá". Precisamente por eso, Klauss reconoce que no pudo vivir "muchas cosas que sí vivieron" sus compañeros durante esa época "porque cuando eres mamá joven es otro cuento", señala. Por ello, asegura, ahora "es como más rico y me la estoy disfrutando más", subraya la actriz detrás de Sarita. Natasha Klauss Natasha Klauss, antes y ahora | Credit: TELEMUNDO; Instagram Natasha Klauss Klauss destaca la química que se ha dado entre todo el elenco durante las grabaciones de la segunda temporada. "Lo lindo de este reencuentro 17 años después es que es el mismo empaque de todos pero con una posición ante la vida obviamente más madura, más sensible y con mayor disposición de entendimiento y de compañerismo. Eso solo lo dan los años", asevera. "Uno aquí lo ve normal y fluye –no te imaginas lo que es el elenco nuevo y cómo están de compenetrados–, pero esa compenetración de elencos no es fácil, entonces es un regalo del universo. Hace unos años se tuvo de una manera diferente porque todos éramos más chiquitos, pero siempre hubo esa sinergia entre nosotros y eso es lo que hace que hoy en día estemos acá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michel admite que hace muchos años "no sentía tanta expectativa" alrededor de un proyecto. "Telemundo le está poniendo la ficha a esto de una manera impresionante. Yo hace rato no trabajaba en un proyecto tan bien cuidado, con un nivel en cuanto al arte, la fotografía, la dirección, el vestuario, a las locaciones... Rodar una serie en exteriores durante meses requiere de un compromiso y de un nivel de producción muy alto para que esto suceda". Batalla de preguntas

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image EXCLUSIVA Natasha Klauss y Michel Brown se confiesan: "No nos va a tocar una historia de amor típica, todo lo opuesto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.