Natasha Klauss habla sobre el final de Pasión de gavilanes 2 "Terminará la telenovela, ¿por qué?", le preguntaron recientemente a la actriz colombiana. Mira aquí su respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos fanáticos de Pasión de gavilanes pusieron recientemente el grito en el cielo al ver que Telemundo va a estrenar a finales de este mes una nueva telenovela en su franja de emisión. "Según la producción, la serie tendría 80 capítulos y si termina el 30 de mayo solo estarían emitidos cerca de 73", no tardaron en percatarse varios fans de la ficción. La incertidumbre de no saber si se iban a llegar a emitir completos todos los capítulos que componen la segunda temporada generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. "¿Qué va a pasar con Pasión de gavilanes? No pueden sacarla del aire de un momento a otro" o "No queremos ver una turca, queremos ver Pasión de gavilanes completa", fueron algunos de los cientos de mensajes que no tardaron en comenzar a invadir el ciberespacio. Pasión de gavilanes Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Pero, ¿qué va a pasar con la emisión de Pasión de gavilanes 2 por Telemundo? Una de sus protagonistas, Natasha Klauss, despejó la incógnita a través de una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de su cuenta de Instagram. "Grabamos realmente 73 capítulos, posiblemente al aire van a ser un poco más, pero lo que se grabó fueron 73 capítulos", explicó la actriz colombiana detrás de Sarita Elizondo. Natasha Klauss Natasha Klauss es Sarita Elizondo en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "No, no es corta, es muy larga. Ya no se hacen tantos capítulos", agregó. Natasha, quien anunció recientemente que se va a casar el 17 de junio, avanzó que se avecinan escenas muy emotivas durante las últimas semanas de Pasión de gavilanes 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vienen escenas y vienen momentos muy bonitos y muy especiales que grabamos con Mich [Michel Brown], con Yare [Santana], con Jerónimo [Cantillo] y con todos. Ya se acerca el final, así que por ahí todos superconectados", comentó sobre la reaparición de Franco Reyes. Natasha Klauss y Michel Brown Natasha Klauss y Michel Brown en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Y sobre el final que tendrá la telenovela avanzó: "Va a ser un final un poco inesperado". "No puedo decir mucho", agregó.

