Natasha Klauss opina sobre la confesión que hizo Danna García sobre su mala experiencia en Pasión de gavilanes La inolvidable Sarita reaccionó a través de las redes sociales a la sincera revelación que hizo la actriz colombiana sobre su etapa en la exitosa telenovela de Telemundo. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Danna García abrió días atrás la caja de Pandora al revelar durante una transmisión en vivo en Instagram la mala experiencia que vivió durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes. "Yo estaba muy sola. Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano", admitió la actriz. Según dejó entrever la inolvidable Norma Elizondo, su participación en el melodrama despertó envidias entre sus compañeras. "Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo no encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España", compartió. Image zoom Natasha Klauss, Danna García y Paola Rey en Pasión de gavilanes Victor Spinelli/WireImage Como era de esperarse, los fanáticos de Pasión de gavilanes no tardaron en cuestionar a través de las redes sociales a las excompañeras de Danna sobre este polémico asunto que tanto ha dado de qué hablar, siendo Natasha Klauss (Sarita) la primera en romper el silencio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La versión dada por Danna contrasta fuertemente con los recuerdos 17 años después guarda Natasha de esa época que fue tan importante y especial en sus vidas. "La verdad todos nos queríamos y teníamos buena relación laboral. Puede ser solo un punto de vista personal, pero la verdad no vi el en vivo", respondió la actriz colombiana a una seguidora que se interesaba por conocer su opinión sobre el tema. Image zoom Natasha Klauss Instagram "Estamos en momentos de dar luz y energía, eso es lo único que deseo y cada quien elige qué dice y qué piensa y también está bien", escribió en otro mensaje Klauss.

