Nadie como tú, una telenovela "muy mexicana" con sabor a mezcal Karla Esquivel y Brandon Peniche protagonizan esta nueva producción de TelevisaUnivision que se estrena este lunes en México. "Es un melodrama, sin embargo, está abordado de diferente forma. Cuando la gente lo vea va a decir 'qué onda, esto no parece novela'", comentó Peniche. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nadie como tú Karla Esquivel y Brandon Peniche, protagonistas de Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision El odio entre dos poderosas familias mezcaleras fruto de un suceso del pasado vertebra las tramas de Nadie como tú, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Ignacio Sada con las actuaciones protagónicas de Karla Esquivel y Brandon Peniche. "Que el mezcal sea el marco que le da vida a esta historia, que es una historia de amor con buenos y malos, nos ayuda a poder transmitir las bondades, la tradición, esta cultura milenaria de esta bebida que ha traspasado fronteras", contó su productor ejecutivo en la presentación del melodrama, cuyo estreno en México está programado para este lunes 14 de agosto a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Para su protagonista, Peniche, "lo padre de este proyecto es que no trata de encontrar lo que nunca se ha buscado". "Es un melodrama, sin embargo, está abordado de diferente forma. Cuando la gente lo vea va a decir 'qué onda, esto no parece novela' porque tiene mucha, mucha acción y agarrado de esto que es el mezcal, tiene unas locaciones espectaculares…". La telenovela narra la historia de Ximena (Esquivel) y Salvador (Peniche), dos jóvenes que tienen como objetivo de vida la búsqueda de la justicia. "Son personalidades totalmente diferentes pero con un mismo fin, entonces ahí van a ver mucho amor, mucha pelea, mucha pasión", adelantó el hijo de Arturo Peniche. "Hay demasiadas trabas para que ellos puedan estar juntos y literal es Ximena y Salvador contra el mundo porque les ponen todas las trabas del mundo". Brandon Peniche Brandon Peniche y Karla Esquivel, protagonistas de Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision La trama inicia veintiún años atrás cuando cuando Raimundo Madrigal (Eduardo Santamarina) y José María Figueroa (Diego Olivera) deciden probar fortuna y mudarse a San Miguel Arcángel junto con sus familias. Con el paso del tiempo, logran crear una importante empresa mezcalera. Sin embargo, todo cambia cuando Teresa (Alejandra Barros), esposa de Raimundo, encuentra en los brazos de José María el entendimiento y amor que su machista esposo nunca supo darle. Raimundo, al enterarse de la traición de su esposa, la golpea con violencia. Teresa, aterrada, escapa con sus hijos, pero Raimundo la persigue causando un trágico accidente automovilístico donde dan por muerta a Bianca (Esquivel), la hija menor de los Madrigal. Lo que nadie sabe es que Eréndira Santana (Paty Díaz) rescata a Bianca y la lleva a su casa haciéndola pasar por su hija. Así Bianca se convertirá en Ximena y crecerá sin conocer a sus padres verdaderos. Eduardo Santamarina Alejandra Barros Diego Olivera Left: Eduardo Santamarina es Raimundo Madrigal en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Center: Alejandra Barros es Teresa Arreola en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Right: Diego Olivera es José María Figueroa en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision "Es una gran telenovela porque no podemos dejar el melodrama a un lado, esto es un melodramón", aseveró Elizabeth Álvarez, quien interpreta a Begoña, una mujer clasista, frívola y rencorosa. "La van a disfrutar porque está contada de una forma espectacular". Elizabeth Álvarez Elizabeth Álvarez es Begoña en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El entorno del mundo del mezcal le dio un contexto y un marco a la historia muy interesante, bien mexicano", aseveró Olivera, quien interpreta al esposo de Elizabeth. El melodrama también cuenta con las actuaciones de Irina Baeva, Iván Arana, Marco Méndez, Carlos Speitzer, Daniela Álvarez, Ramsés Alemán, Hans Gaitán y Felipe Nájera, entre otros. Irina Baeva Iván Arana Left: Irina Baeva es Romina en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Right: Iván Arana es Jonás Madrigal en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Paty Díaz Carlos Speitzer Left: Paty Díaz es Eréndira Santana en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Right: Carlos Speitzer es Hugo Santana en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Daniela Álvarez Ramsés Madrigal Left: Daniela Álvarez es Jazmín Figueroa en Nadie como tú | Credit: TelevisaUnivision Right: Ramsés Alemán es Eduardo Madrigal | Credit: TelevisaUnivision El tema musical de la telenovela lo interpreta Majo Aguilar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadie como tú, una telenovela "muy mexicana" con sabor a mezcal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.