Las telenovelas de Nacho Casano: así ha cambiado a través de los años

Nacho Casano Credit: Televisa; Telemundo "Nacho es uno de los grandes ganadores de este show. Le puso voz a la gente que se siente diferente. Su personalidad parca y distante en ocasiones lo llevó a ser un antagonista atípico. Sin embargo, su inteligencia y razonamiento superó cualquier expectativa. Ha pasado de ser el ogro, al protagonista. Ha construido una comunidad de fan que no tenía, y ese será su gran premio gane o no el dinero, el amor del público". Así resumía su mánager, Daniel Ferrer, la participación de Nacho Casano en La casa de los famosos 2. Probablemente no se equivoque. El actor argentino no inició el reality show con demasiados apoyos por parte del público y hoy es uno de los favoritos para alzarse este lunes con la victoria. Repasamos su trayectoria en las telenovelas, donde debutó en el año 2012 y ha participado en exitosas historias como A que no me dejas y Mi marido tiene familia. Miss XV Nacho Casano Credit: Facebook Miss XV El actor argentino debutó en las telenovelas en el año 2012 como parte del elenco de Miss XV, la exitosa historia juvenil que produjo Pedro Damián para Televisa. Casano dio vida al padre de una de las dos protagonistas femeninas de la historia, personaje que interpretó Natasha Dupeyrón, con quien posa en la foto. En la imagen también aparece la actriz Gaby Platas. Foto del recuerdo Nacho Casano Credit: Facebook Miss XV Precisamente con Gaby Platas también aparece posando el actor en esta imagen durante un evento de la telenovela en 2012. Mentir para vivir Nacho Casano Credit: Facebook Mentir para vivir En 2013, Casano se unió al elenco del melodrama Mentir para vivir, historia que protagonizaron Mayrín Villanueva y David Zepeda, con un enigmático personaje de nombre Mike. Lo que la vida me robó Nacho Casano Credit: YouTube/Televisa Ese mismo año, el intérprete de 42 años realizó una participación especial en la exitosa telenovela Lo que la vida me robó. En la historia protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, Casano representó la etapa joven de Benjamín Almonte, personaje interpretado por Alfredo Adame. A que no me dejas A que no me dejas Credit: Instagram Nacho Casano Su primer y único rol protagónico hasta la fecha le llegó en 2015 cuando dio vida a 'Mau' Fonseca, el protagonista de la segunda etapa del melodrama A que no me dejas, donde compartió créditos con Camila Sodi, con quien posa en la foto. Mi marido tiene familia Nacho Casano Credit: Instagram Nacho Casano El actor formó en 2017 parte del elenco de la exitosa telenovela Mi marido tiene familia, siendo esta su última participación hasta la fecha en un melodrama. Foto del recuerdo Nacho Casano Credit: Mi marido tiene más familia "Contento de poder estar aquí grabando con la 'familia'", escribió junto a esta foto que publicó en 2019 en su perfil de Instagram mientras grababa la segunda temporada de Mi marido tiene familia, que llevó por título Mi marido tiene más familia.

