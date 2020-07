"Ahora están juntos". Murió el fiel aliado de Edith González en Doña Bárbara El actor, que participó en otras exitosas telenovelas de Telemundo como La mujer en el espejo y Pasión de gavilanes, perdió la vida a sus 64 años en su Colombia natal. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El medio artístico colombiano está de luto. El pasado fin de semana falleció el actor Raúl Gutiérrez, quien participó entre 2003 y 2010 en exitosas telenovelas de Telemundo. "Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo Raúl Gutiérrez. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de ACA y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos", confirmó el sábado pasado la Asociación Colombiana de Actores. Gutiérrez, quien perdió la vida a sus 64 años en su Colombia natal, tenía más de tres décadas de trayectoria en radio, teatro, doblaje y televisión. El actor se convirtió en un rostro habitual de las telenovelas que produjo en su momento RTI para la cadena Telemundo, entre las que se encuentran éxitos internacionales como Pasión de gavilanes (2003) y La mujer en el espejo (2004), donde interpretó al perverso Cayetano Romero, el fiel aliado de la malvada Bárbara Montesinos (Gabriela Vergara), la gran villana de esta historia que encabezaron Paola Rey y Juan Alfonso Baptista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gutiérrez también trabajó con Edith González en 2008 en Doña Bárbara, historia en la que dio vida al coronel Diógenes Pernalete, la máxima autoridad del pueblo y principal cómplice de las fechorías cometidas por el personaje que interpretó la fallecida Edith. "Raúl Gutiérrez fue un caballero. Excelente compañero, generoso en cada escena, buen conversador y la mancuerna perfecta para la rumba. Fue un honor trabajar a su lado y un lujo ver su transformación en cada papel que realizó. No habría Doña sin Pernalete. Ahora están juntos", escribió en sus redes sociales Christian Meier, quien trabajó con Raúl en telenovelas como Doña Bárbara, La tormenta y El zorro, la espada y la rosa. ?s=21 Katie Barberi, quien compartió elenco con Gutiérrez en Doña Bárbara, también dedicó unas emotivas palabras de despedida al actor por medio de su perfil de Twitter. ?s=21 "Hay actores que igual no todos conocemos sus nombres, pero que sostienen carreras sólidas, interesantes y exitosas, y que ojalá generen el respeto por su carrera que el Sr. Raúl Gutiérrez generó. Que en paz descanse", escribió la actriz mexicana.

