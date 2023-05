Mujer y Secretos de sangre, las telenovelas turcas pierden fuerza en el prime time de la televisión hispana Ni el drama de Univision ni el de Telemundo están logrando destacar en términos de audiencia contrario a lo que sucedió en su día con otras ficciones turcas como Madre o Hercai. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Secretos de sangre Mujer Secretos de sangre (Telemundo); Mujer (Univision) | Credit: Telemundo; Univision Las producciones turcas reinaban hasta hace no mucho tiempo en el prime time de la televisión hispana. A raíz del inesperado éxito que tuvo en 2019 Amor eterno, el horario de máxima audiencia tanto de Univision como de Telemundo comenzó a llenarse por primera vez de dramas procedentes de Turquía que conquistaron a la audiencia. Títulos como Madre, Hercai: amor y venganza, Todo por mi hija o La hija del embajador registraron en su día altos niveles de audiencia, llegando en algunas ocasiones a arrebatarle el primer lugar a los imbatibles melodramas mexicanos. Hoy el panorama es completamente diferente. De ser las más vistas, las ficciones turcas han pasado a ser las menos vistas. Así lo reflejan los últimos estrenos de Mujer (Univision) y Secretos de sangre (Telemundo), que no están consiguiendo destacar en términos de audiencia. Mujer, el drama turco de los creadores de Madre que Univision transmite desde mediados de mayo a las 10 p. m., hora del Este, se mantiene desde su estreno como la ficción estelar menos vista de Univision. Este miércoles 24 de mayo, la historia protagonizada por la actriz turca Özge Özpirinçci promedió 974 mil televidentes (P2+), mientras que El amor invencible y Perdona nuestros pecados, también de Univision, se acercaron al millón y medio de televidentes (P2+). Mujer Escena de Mujer | Credit: UNIVISION 1.El amor invencible: 1,428,000 televidentes (P2+) 2.Perdona nuestros pecados: 1,408,000 televidentes (P2+) 3.Mujer: 974 mil televidentes (P2+) La ficción parecía reunir todos los ingredientes necesarios para repetir el éxito de Madre, que arrasó el año pasado en el prime time de Univision en su misma franja horaria, pero no ha sido así. Al menos no de momento. El drama promedió el pasado 15 de mayo en su primer capítulo 1,051,000 televidentes (P2+). Dos semanas después su audiencia no ha mejorado. Secretos de sangre, la producción turca que Telemundo estrenó este martes, tampoco está consiguiendo sobresalir en su primera semana al aire. Su primer capítulo promedió 674 mil televidentes (P2+). Justo el día anterior, en su misma franja horaria, el final de la octava temporada de El señor de los cielos había seducido a 1,3 millones (P2+). Lo que supone para la cadena hispana una pérdida de más de medio millón de televidentes (P2+). Secretos de sangre Escena de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este miércoles, en su segundo episodio, el drama protagonizado por las estrellas turcas Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu se tuvo que conformar con 735 mil televidentes (P2+). Unos discretos datos de audiencia que sitúan a Secretos de sangre como la ficción menos vista actualmente en el prime time de la televisión hispana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer y Secretos de sangre, las telenovelas turcas pierden fuerza en el prime time de la televisión hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.