Giselle González, productora de Mujer de nadie: "El día que tuvimos la primera escena de beso para mí fue un regalo maravilloso de la vida porque en ese momento dije 'no me equivoqué'"

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION Desde el motivo detrás de la elección de los protagonistas, Livia Brito y Marcus Ornellas, hasta su "maravillosa" química, pasando por el mensaje de empoderamiento femenino que lleva la historia. La productora Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación, Yo no creo en los hombres, La candidata) nos cuenta EN EXCLUSIVA todos los detalles de su nueva telenovela para TelevisaUnivision, con la cual se adentra por primera vez en el melodrama tradicional. La ficción, en la que también participan Cynthia Klitbo, Azela Robinson, Arap Bethke, Carmen Aub, María Penella y Plutarco Haza, entre un destacado elenco, se estrena este martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este, por Univision. Entre lo tradicional y lo moderno

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION "A pesar de ser una historia tradicional, habla de una mujer que logra salir por sí misma, que ayuda a su familia, que lucha por obtener lo que quiere, y creo que la modernidad radica en eso", explica la también productora de éxitos como Imperio de mentiras y Caer en tentación. "Hoy en día la mujer se vale por sí misma, hoy en día la mujer juega muchos papeles dentro de sociedad. No necesariamente la felicidad para mí está en manos de otra persona, la felicidad tiene que estar en ti mismo. Si tú no eres feliz por ti difícilmente serás feliz con lo que te dé otra persona, o siempre estarás a pedido de lo que te dé otra persona… Y este creo que es un ejemplo de lo que representa la mujer hoy en día, de la lucha que hace por salir adelante y que rompe con todas las barreras que se le interpongan para lograrlo. Creo que la mujer hoy en día está preparada para llegar a cualquier lugar que así lo decida".

Historia inspiradora

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION "Creo que esta mujer es inspiración para muchas mujeres, no solamente por su belleza física, sino por la lucha que tiene por llegar a donde ella quiere", comenta la productora sobre Lucía Arizmendi (Brito), la protagonista de Mujer de nadie.

Livia Brito

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION "Yo la había estado viendo en proyectos anteriores y me parecía que encajaba perfecto para este tipo de proyecto", explica Giselle sobre la elección de Livia Brito como la protagonista de Mujer de nadie. "Es una mujer que su belleza es absorbente y buscábamos una belleza… Justamente el personaje tiene un sufrimiento porque es tal su belleza que los hombres la desean y los hombres la quieren mantener a la fuerza sin ver las cualidades que ella tiene", explica. "Livia refleja una mujer muy talentosa que se ha valido por ella sola, que ha luchado para llegar a donde está, entonces es un poco como las características de la psicología del personaje", agrega.

Marcus Ornellas

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION La productora tampoco se queda atrás en elogios para el galán de la historia, Marcus Ornellas. "Es un ser humano maravilloso, de una nobleza y un profesionalismo, siempre viendo por los demás, siempre preocupándose por sus compañeros... Es un hombre que se preocupa por su familia, entonces es mucho de lo que tiene su personaje".

Pareja con química

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION Giselle no puede estar más feliz con la química que derrochan sus dos protagonistas en pantalla. "Creo que logramos una pareja maravillosa. La química que hay entre los personajes me encanta. Son de estas parejas que cuando las ves quieres que estén juntos", asevera. "El día que tuvimos la primera escena de beso para mí fue un regalo maravilloso de la vida porque en ese momento dije 'no me equivoqué'. La verdad es que transmiten mucho de lo que son. Son dos grandes seres humanos".

Telenovela corta

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION El melodrama cuenta con un total de 45 capítulos. "Ahora se está haciendo la prueba de tener proyectos cortos a las 9:30 de la noche y esperemos que funcione. Siempre es bueno probar qué es lo que sucede, qué es lo que quiere el público y estamos viendo si estas historias en tan poco tiempo pueden atrapar al público. Ojalá que sí se logre", comenta Giselle. Tema musical

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION Aunque en sus anteriores telenovelas (Imperio de mentiras, Caer en tentación, La candidata...) había puesto una música instrumental como tema de entrada, en esta ocasión sí habrá una canción.

"Me quisiera ir con un tema instrumental", confiesa, "sin embargo creo que para este tipo de proyecto sí tenemos que llevar una canción". "La instrumental, no sé, me gusta mucho, siento que se acopla más a las imágenes; pero entiendo también que los temas cantados son los que la gente los recuerda, los tararea e identifica con el producto".

Gran historia de amor

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION "A pesar de toda la modernidad y la evolución de los géneros, el amor es un elemento que siempre tiene que existir y siempre va a prevalecer, y esta la tiene. Es una historia de amor maravillosa", concluye Giselle.

