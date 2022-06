Mujer de nadie, la historia de una mujer engañada y traicionada que se transformará en un ser sediento de justicia: historia, fotos, elenco y más Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION TelevisaUnivision presentó este jueves 9 de junio a los medios de comunicación Mujer de nadie, la nueva producción de Giselle González que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas. El melodrama, que se estrena en México este lunes 13 de junio en horario estelar, aterrizará en Estados Unidos a través de la pantalla de Univision el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este. La telenovela, en la que también participan Carmen Aub, Arap Bethke, Cynthia Klitbo y Azela Robinson, entre un destacado elenco, sigue la historia de Lucía (Brito), una joven cuya impactante belleza la llevará a ser el objeto de deseo de otros hombres, quienes la engañan, traicionan y utilizan, conduciéndola por un espinoso camino de dolor y tragedia, que terminará transformándola en un ser sediento de justicia hacia todos aquellos que la han lastimado convirtiéndola en una Mujer de nadie.

Livia Brito

Livia Brito Credit: TELEVISAUNIVISION La actriz cubana sufrirá una serie de injusticias y abusos en la piel de Lucía, la protagonista de Mujer de nadie. "Es muy fuerte porque justamente muchísimas de las escenas que estoy representando, no quiero decir precisamente que las he vivido en carne propia, pero sí en la vida real lo he visto, en muchísimas noticias, en cosas que compañeras de trabajo o amistades me han contado y es desgastante no nada más hacerlo en una actuación. Es desgastante y muy triste verlo en la vida real", aseveró Brito. "Tuve una escena en donde lloraba frente a un juez y le decía: 'Abusaron de mí, por favor de verdad ayúdeme, le estoy contando la verdad, necesito que la justicia me escuche'. Es difícil, pero esta telenovela nos enseña cómo salir adelante de eso y abrir un poco más los ojos a la sociedad".

Marcus Ornellas

Marcus Ornellas Credit: TELEVISAUNIVISION Para el actor brasileño Mujer de nadie supone su segundo protagónico en Televisa y en el horario estelar. "Es cumplir un sueño porque desde hace mucho tiempo quiero trabajar con Giselle [González, productora] y se me cumplió. Estoy muy contento, es un gran equipo, es una gran historia, grandes compañeros. Estoy infinitamente contento y halagado de compartir escena con gente tan talentosa".

Arap Bethke

Arap Bethke Credit: TELEVISAUNIVISION El actor representará a través de su personaje, Alfredo, la manipulación, el engaño y la ambición. "Siempre me ha gustado hacer personajes muy diferentes. Aquí tuve la posibilidad de hacer a un mentiroso, un manipulador que también es una representación de la realidad, de ciertas características de gente que existe", aseveró. "Hablamos mucho cuando estábamos preparando los personajes de historias, de cosas que han sucedido y sí es una triste realidad que sucede todos los días. Hay gente que miente, que manipula, que abusa, que de repente tiene una doble vida... Entonces para mí ha sido muy divertido y estoy muy agradecido de que a lo largo de mi carrera he podido hacer personajes tan variados.

Carmen Aub

Carmen Aub Credit: TELEVISAUNIVISION "Roxana viene de un pasado muy oscuro y lo que me gusta de este personaje es que aunque es la antagónica siempre tiene un porqué detrás. Con los directores siempre tratamos de humanizarla para que el público pueda empatizar con ella. No significa que se justifica lo que se hace, pero se explica", contó la actriz mexicana. "La verdad es que para mí regresar con un personaje tan diferente a lo que venía haciendo antes y regresar a Televisa después de 10 años con Giselle es un sueño hecho realidad, así que estoy muy contenta".

Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo Credit: TELEVISAUNIVISION La actriz mexicana está feliz de regresar a los personajes antagónicos con Isaura, una mujer ambiciosa y ludópata. "Siempre investigas la causa de las enfermedades de tu personaje y analizas qué tiene el personaje. A mí en lo personal me encanta irme a los libros de psicología para sacar rasgos de enfermedad porque me ayudan a hacer los personajes", contó Klitbo. "Es un personaje que a mí me gusta mucho. Hace mucho que no había hecho una antagónica".

Azela Robinson

Azela Robinson Credit: TELEVISAUNIVISION El personaje que interpreta la actriz mexicana ha construido una doble vida. Por un lado, es una mujer intachable y defensora férrea de los valores y las buenas costumbres, y por otro, es una 'Madame' de una casa de citas que se enriquece a costa del sufrimiento y la explotación de otras mujeres. "A veces uno tiene que quedar bien con la sociedad y entonces uno hace un personaje para la sociedad y eso es lo que pasa con Alejandra", explicó. "Alejandra tiene que vivir una doble vida porque la doble es la de la sociedad, son doble moralistas, les encanta ir, ejemplo, a un prostíbulo pero luego se persignan. Ella no, ella acepta lo que es, lo asume muy bien y está orgullosa. Lo difícil es cuando llegan los parientes (ríe)".

María Penella

María Penella Credit: TELEVISAUNIVISION "Casilda", adelantó sobre su personaje la actriz mexicana, "está como estampada con unas expectativas gigantescas de belleza, de portarse bien, de moralidad; pero también de una cosa como superextravagante del prostíbulo, del club, entonces no puede cumplir ni una ni otra". "Todas esas expectativas son las que están sobre Casilda, además del romanticismo que yo creo que a todas y todos nos persigue. Yo espero que a través del viaje que va teniendo Casilda nos identifiquemos realmente como con lo difícil que es cumplir con tantísima expectativa".

La trama

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION Mujer de nadie narra la historia de Lucía (Brito), una hermosa joven que vive en San Jacinto, Puebla. Quedó huérfana de madre desde muy pequeña. Su padre, se hizo cargo de ella, por lo que juntos construyeron una relación muy estrecha y amorosa. Su mayor pasión es la fabricación de talavera y su gran anhelo es encontrar el amor. Lucía deberá enfrentar dolorosas consecuencias tras sufrir un intento de violación por parte del hombre más poderoso de San Jacinto. Durante ese abuso es salvada por Fernando (Ornellas), un desconocido que paradójicamente se convertirá en el gran amor de su vida. Su impactante belleza la llevará a ser el objeto de deseo de otros hombres, quienes la engañan, traicionan y utilizan, conduciéndola por un espinoso camino de dolor y tragedia, que terminará transformándola en un ser sediento de justicia hacia todos aquellos que la han lastimado convirtiéndola en una Mujer de nadie.

Más elenco

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION En Mujer de nadie también participan Plutarco Haza, Juana Arias, Rosa María Bianchi, Roberto Soto, Verónica Langer, Verónica Merchant, Alexa Martín, Luis Arrieta, Sergio Bonilla, Ignacio Tahhan, Enrique Singer, Adalberto Parra, Francisco Pizaña, Ale Müller, Clarisa González, Christel Klitbo, Marco Treviño, Ignacio Riva Palacio y Catalina López.

Tema musical

Mujer de nadie Credit: TELEVISAUNIVISION El tema musical de la telenovela se titula 'Divina maldición' y es interpretado por María León.

