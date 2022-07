¿Cómo le fue en audiencia al estreno en México de Mujer de nadie? El melodrama que protagonizan Livia Brito y Marcus Ornellas aterrizará en Estados Unidos por la pantalla de Univision el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Livia Brito y Marcus Ornellas, protagonistas de Mujer de nadie | Credit: TELEVISAUNIVISION La desalmada se convirtió el año pasado en la telenovela más vista de TelevisaUnivision, por lo que había mucha expectación alrededor del estreno este lunes en México de Mujer de nadie, historia que también protagoniza Livia Brito. Y no defraudó. El melodrama que produce Giselle González (Imperio de mentiras, Caer en tentación) aterrizó con fuerza en el horario estelar de la televisión abierta mexicana tras registrar durante su primer capítulo más de 3 millones de personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. "El capítulo de estreno de Mujer de nadie, telenovela protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas, se ubicó como lo más visto en el horario prime time, al registrar más de 3 millones de personas", difundió este martes la empresa a través de un comunicado de prensa. Mujer de nadie Livia Brito y Marcus Ornellas, protagonistas de Mujer de nadie | Credit: Mezcalent El primer episodio de la telenovela, que también cuenta en su elenco con Cynthia Klitbo, Azela Robinson y Carmen Aub, entre otros, superó a su competencia por más 169%. "Estoy muy contento, muy feliz, agradecido con el público porque me llegó la información, nos llegó a través de la producción, de nuestra jefa, información extraoficial que nos fue muy bien ayer. Nos fue muy, muy bien. Levantamos mucho el rating a como estaba antes y estamos muy emocionados y muy agradecidos con todos ustedes por abrirnos las puertas de sus casas", no tardó en expresar su galán, Marcus Ornellas, a través de sus historias de Instagram. El estreno de Mujer de nadie mejoró notablemente la audiencia que registró el pasado viernes en su misma franja horaria el final de El último rey: el hijo del pueblo, bioserie sobre la vida del legendario artista mexicano Vicente Fernández, que promedió 2 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama, que Univision estrenará el martes 28 de junio a las 10 p. m., hora del Este, cuenta la historia de Lucía (Brito), una hermosa joven cuya impactante belleza la llevará a ser el objeto de deseo de otros hombres, quienes la engañan, traicionan y utilizan, conduciéndola por un espinoso camino de dolor y tragedia, que terminará transformándola en un ser sediento de justicia hacia todos aquellos que la han lastimado convirtiéndola en una Mujer de nadie.

