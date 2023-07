Así lucen ahora los niños de la telenovela turca Mujer Los hijos de Bahar, Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil), tenían 8 y 4 años cuando comenzaron a grabar en 2017 la telenovela. Hoy tienen 14 y 10. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Univision Özge Özpirinçci (Bahar), Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil) en Mujer | Credit: Univision; Instagram Ali Semi Sefil Tras algo más de dos meses al aire, Univision ya anuncia las "últimas semanas" de Mujer, el drama turco que transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este. La ficción se estrenó el 15 de mayo y lidera desde entonces su franja horaria frente a su competidor más directo, Telemundo, con algo más de 1 millón de televidentes (P2+). El pasado miércoles 26 de julio, sin ir más lejos, el drama sedujo a 1,276,000 televidentes (P2+), siendo la segunda emisión más vista en el prime time de la televisión hispana. Protagonizada por la actriz turca Özge Özpirinçci, Mujer sigue la historia de Bahar (Özpirinçci), una joven madre soltera a la que, tras perder a su esposo, Sarp (Caner Cindoruk), solo le quedan dos razones para aferrarse a la vida: sus hijos Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil). Özge Özpirinçci (Bahar), Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil) en una escena de Mujer Özge Özpirinçci (Bahar), Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil) en una escena de Mujer | Credit: Univision Nisan y Doruk tenían 8 y 4 años respectivamente cuando comenzaron a grabar la telenovela en 2017 en su país de origen. Mujer Özge Özpirinçci (Bahar), Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil) en las grabaciones de Mujer | Credit: Univision Hoy, 6 años después, los hijos de Bahar ya no son tan niños. Kübra Süzgün Ali Semi Sefil Left: Kübra Süzgün es Nisan en Mujer | Credit: Univision Right: Ali Semi Sefil es Doruk en Mujer | Credit: Univision Kübra Süzgün, la actriz que interpreta a Nisan, está convertida en una hermosa adolescente que cumplió recientemente 14 años. Kübra Süzgün Kübra Süzgün, antes y ahora | Credit: Univision; Instagram Kübra Süzgün Tras finalizar las grabaciones de Mujer, Kübra compartió elenco con la niña de Madre y Todo por mi hija, Beren Gokyildiz, en el drama turco Una casa para Azul, que se puede ver gratis a través de la App de Telemundo. Kübra Süzgün Kübra Süzgün tiene 14 años | Credit: Instagram Kübra Süzgün Su hermano en la ficción, el inteligente y sensible Doruk, interpretado por el niño turco Ali Semi Sefil, tiene actualmente 10 años. Ali Semi Sefil Ali Semi Sefil, antes y ahora | Credit: Univision; Instagram Ali Semi Sefil Ali se graduó recientemente de la primaria en Turquía. Doruk Ali Semi Sefil | Credit: Instagram Ali Semi Sefil SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El niño toma clases de violonchelo y ya ha actuado ante el público. Ali Semi Sefil Ali Semi Sefil | Credit: Instagram Ali Semi Sefil La música es una de sus pasiones, pero también el deporte ya que juega al baloncesto, como se puede ver a través de su perfil de Instagram. Ali Semi Sefil Ali Semi Sefil | Credit: Instagram Ali Semi Sefil Mujer se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Univision.

