Las muertes más trágicas e impactantes en telenovelas clásicas. ¿Las recuerdas? Venenos, terribles accidentes e incluso animales salvajes que devoraron a sus víctimas. A todo le echaron mano los escritores de estos culebrones para eliminar a algunos personajes. ¡No te lo puedes perder! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que las telenovelas giran en torno al romance y las escenas de pasión de sus protagonistas, los asesinatos, suicidios, trágicos accidentes y enfermedades terminales también causan impacto en la audiencia. Aquí recopilamos algunas de las muertes que a pesar del tiempo son recordadas por la audiencia tanto por su dureza como por el drama que las caracterizaron. El suicidio de Catalina Creel en Cuna de lobos. La actriz María Rubio que encarnó magistralmente a esta villana de villanas, decide terminar con su vida luego de que uno de sus malvados planes le sale mal. La mala de la trama se toma un veneno mezclado con jugo de naranja y lamenta que ya había llegado al límite de sus fuerzas. El accidente automovilístico de Paola Bracho en La usurpadora. Luego de una fuerte discusión entre la actriz Gabriela Spanic, en su rol de villana, con su cómplice Elvira, ambas se descarrilan de la carretera dando varias vueltas y mueren quemadas en el interior del carro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En María la del barrio, Soraya Montenegro es quemada viva. La actriz Itatí Cantoral en su papel de villana trata de matar a Osvaldo, quien se defiende y la empuja por una ventana. Aunque fue declarada muerta, no fue así. Al final murió en un aparatoso fuego cuando quiso asesinar a la protagonista interpretada por Thalía. En Amores verdaderos, Kendra Ferreti es devorada por lobos. En este terrorífico episodio, la actriz venezolana Marjorie de Sousa se encuentra atrapada en una cueva y es acorralada por animales salvajes que se la comen viva. ¡Uy, qué miedo!

