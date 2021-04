"Estoy con el corazón roto y mucha impotencia": muere actor de Sin senos sí hay paraíso Elianis Garrido, quien interpretó a 'La demonia' en la exitosa telenovela de Telemundo, no tardó en reaccionar a la muerte de su compañero Yorneis García en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo artístico colombiano lloró este miércoles la inesperada muerte del joven actor Yorneis García, quien participó en importantes series y telenovelas colombianas entre las que se encuentra la exitosa producción de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, historia en la que realizó una participación especial en la piel de Ringo, un divertido estilista de barrio. "Hoy decimos adiós a nuestro socio Yorneis García (1985-2021). Aunque partió antes de tiempo, este cartagenero logró cumplir su sueño: ser actor y participar en series y novelas importantes como Los Morales, Diomedes, El Cacique de La Junta y Alias El Mexicano. A su familia, amigos y colegas les enviamos un mensaje de fortaleza para sobrellevar este triste momento", reza el comunicado que compartió la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores en Instagram. La noticia generó gran tristeza en la comunidad artística colombiana, especialmente entre aquellos actores que tuvieron la oportunidad de compartir set de grabación con Yorneis, como fue el caso de la actriz de Sin senos sí hay paraíso, Elianis Garrido (La Demonia). Elianis York García interpretó a Ringo en Sin senos sí hay paraíso (Telemundo) | Credit: Instagram York García "Estoy sin palabras. Con el corazón roto y mucha impotencia. ¡Qué triste noticia!", lamentó Elianis a través de su perfil de Instagram tras enterarse de la partida de su compañero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene más de cinco millones de seguidores solo en Instagram, tuvo la oportunidad de compartir varias escenas con Yorneis en la exitosa producción de Telemundo. "Me quedo con tus risas escandalosas, con tus conversaciones sobre baile, sobre cine, sobre Hollywood. Dios te recibe con amor. Fuerza a su familia. Con todo el cariño, con todo mi corazón oro por ustedes", agregó la también conductora de televisión.

Share options

Close Login

View image "Estoy con el corazón roto y mucha impotencia": muere actor de Sin senos sí hay paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.