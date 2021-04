Murió la voz brasileña de los personajes de Maite Perroni La actriz y cantante, quien tuvo la oportunidad de conocer a su dobladora en persona, no tardó en reaccionar a la noticia a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin importar las diferencias idiomáticas y culturales que existen entre ambos países, Brasil fue indudablemente uno de los territorios del mundo donde más éxito tuvo la telenovela mexicana Rebelde y su grupo musical RBD. Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann visitaron en numerosas ocasiones el país ofreciendo multitudinarios conciertos que batieron récord de asistencia. La telenovela producida por Pedro Damián no ha sido, sin embargo, el único trabajo actoral de Perroni que se ha podido ver en Brasil. Otros melodramas protagonizados por la actriz como Triunfo del amor también se han apoderado de las cadenas de televisión del país. Estas dos ficciones, así como todas las producciones de Televisa que llegan a Brasil, se emiten dobladas al portugués, por lo que son actores brasileños los que prestan sus voces a los personajes que interpretan estrellas como Maite, Ana Brenda o Angelique Boyer. En el caso de Perroni, las voces de sus personajes fueron siempre dobladas por Ana Lucía Menezes, a la que Maite tuvo la oportunidad de conocer durante una de sus visitas al país. Lamentablemente, quien fuera la voz brasileña de Lupita en Rebelde y María Desamparada en Triunfo del amor, entre otras telenovelas, perdió la vida esta semana en su país natal. Tras enterarse de lo sucedido, la también heroína de exitosos melodramas como Cuidado con el ángel o La gata no tardó en reaccionar a su partida a través de su cuenta de Twitter. "Querida Ana Lucía Menezes que tu luz, energía y sonrisa nos acompañe siempre. Gracias por regalarnos tu talento y haber sido la voz brasileña de mis personajes. Nadie mejor que tú para eso. Te extrañaremos", escribió acompañada de una grabación en la que aparecen juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Lucía tenía apenas 45 años y desde hacía varios días se encontraba en el hospital luchando por su vida, como dejó constancia a través de su perfil de Instagram. La actriz, quien también dobló la voz de Daniela Aedo en Carita de ángel, sentía mucha admiración por Maite y estaba muy orgullosa de poder prestarle su voz a sus personajes. "Gracias Maite por ser una persona tan especial y carismática y por compartir conmigo un poquito del amor de esta audiencia tan amable. Eres tan preciosa y tan simple, te mereces todo el amor de estos Perronitos", escribió meses atrás desde su cuenta de Instagram con motivo de la retransmisión de la telenovela Triunfo del amor en Brasil.

