Muere Sebastián Boscán, el inolvidable Leandro de Pasión de gavilanes Sus compañeros de la exitosa telenovela de Telemundo no tardaron en reaccionar en las redes sociales a su "inesperada partida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Boscán Sebastián Boscán dio vida a Leandro en Pasión de gavilanes | Credit: TELEMUNDO El medio artístico colombiano amaneció este lunes de luto con la muerte del actor Sebastián Boscán, el inolvidable Leandro de la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de gavilanes. El conductor de televisión colombiano y experto en telenovelas Carlos Ochoa fue uno de los primeros en dar a conocer esta mañana la triste noticia a través de las redes sociales. "Falleció anoche en Medellín el actor Leonardo Zapata, más conocido como Sebastián Boscán, uno de los grandes actores de la televisión colombiana, recordado por personajes inolvidables como Leandro de Pasión de gavilanes y también como El estilista", informó Ochoa por medio de sus historias de Instagram. "Es una triste noticia, realmente fue muy duro darme cuenta esta mañana que ya se despidió de nosotros", agregó visiblemente afectado por la noticia el presentador, quien también comunicó que el actor "murió de un cáncer de estómago". Boscán, quien participó en exitosas producciones de Telemundo como La mujer en el espejo, Madre Luna, Doña Bárbara y Sin senos no hay paraíso, entre muchas otras, alcanzó la popularidad gracias a su participación en el melodrama Pasión de gavilanes, donde interpretó al afeminado Leandro Santos, personaje con el que se ganó el cariño y el aplauso del público. Cabe mencionar que el actor no había sido convocado para formar parte de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, que se graba actualmente en Colombia con Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss como protagonistas, ya que su personaje no forma parte del universo de la exitosa telenovela 18 años después. "Con asombro y mucha tristeza recibimos la noticia de la partida de nuestro socio Sebastián Boscán. Medellín fue su ciudad natal donde vivió hasta los 17 años. Se radicó en los Estados Unidos para culminar sus estudios de bachiller y desde allí comenzó a construir la relación con su profesión durante casi 30 años de carrera artística en la que destacamos su aparición en producciones audiovisuales como La boda del gringo, Vuelo secreto, El estilista, La mujer en el espejo y, por supuesto, en la telenovela colombiana Pasión de gavilanes", se escribió desde la cuenta de Instagram de Actores Sociedad Colombiana de Gestión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conmovidos por lo sucedido, sus compañeros no tardaron en reaccionar a su partida a través de las redes sociales, como fue el caso de la cantante y actriz Andrea Villarreal, quien dio vida a la inolvidable Panchita, la inseparable amiga de Rosario Montes, en Pasión de gavilanes. "Te extrañaremos amigo mío. Esta foto la tomaste tú, así como te gustaba. Dios te tenga en su santa gloria. ¡Qué dolor me dejas en el corazón con tu inesperada partida! Condolencias a la familia Zapata Bohorquez", escribió Villareal por medio de su perfil de Instagram. Giovanni Suárez, quien interpretó a Benito Santos, el hermano de Leandro, en el melodrama de Telemundo, también reaccionó con tristeza a su partida a través de las redes sociales. "Mi hermano, feliz viaje, que el señor te tenga en su santa presencia. Sebitas usted siempre estará en mi corazón, gracias por ser mi hermano, mi amigo, cómo nos divertimos y cuántas cosas tan bonitas vivimos que quedarán por siempre en mi corazón", compartió en Instagram.

