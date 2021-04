Muere actor de la exitosa telenovela Qué pobres tan ricos Sylvia Pasquel, Jaime Camil y más integrantes del elenco de la exitosa telenovela de Televisa no tardaron en reaccionar a la triste noticia a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El medio artístico mexicano volvió a vestirse de luto el pasado fin de semana con el fallecimiento del actor Manuel Guízar, recordado por sus participaciones en exitosas telenovelas de Televisa como Lazos de amor, El pecado de Oyuki y, más recientemente, Qué pobres tan ricos. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Manuel Guízar. Primer actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión", confirmó el domingo la sociedad de gestión colectiva sin fines de lucro a través de las redes sociales. "Es recordado por producciones televisivas como El pecado de Oyuki, Carrusel y Lazos de amor. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", finaliza el comunicado. Uno de los últimos trabajos de Guízar en la televisión fue la exitosa telenovela Qué pobres tan ricos, historia que protagonizaron Zuria Vega y Jaime Camil entre 2013 y 2014 y en la que interpretó al inolvidable Don Salomón Ladino, un personaje muy recordado por el público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios integrantes del elenco de esta inolvidable historia producida por Rosy Ocampo no tardaron en reaccionar a la triste noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram. "Hasta siempre querido Manuel", escribió Sylvia Pasquel, quien dio vida a Ana Sofía Romagnoli. Manuel Guízar Manuel Guízar fue Salomón Ladino en Qué pobres tan ricos | Credit: TELEVISA El protagonista de la telenovela, Jaime Camil, también se hizo eco de la noticia en sus historias de Instagram, así como Diego de Erice, quien interpretó al hermano de Camil en la ficción. Jaime Camil Credit: Instagram Jaime Camil "Nuestro Salomón Ladino", compartió de Erice en la citada red social. ¡Descanse en paz Manuel Guízar!

