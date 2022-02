Murió Henny Trayles, la inolvidable Greta de la exitosa telenovela Floricienta "Tu pichonono te va a recordar por siempre", no tardó en escribir uno de los actores de la exitosa telenovela argentina a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Floricienta Elenco telenovela Floricienta (2005) | Credit: Mezcalent Henny Trayles, quien dio vida a Greta, la institutriz de la familia Fritzenwalden, en la exitosa telenovela argentina Floricienta, perdió la vida el pasado 17 de febrero en San Luis, Argentina. "Con dolor despedimos a la actriz Henny Trayles, dueña de una importante trayectoria artística de cine, televisión y teatro. Su deceso se produjo el 17 de febrero en San Luis. Nuestras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este triste momento", compartió la Asociación Argentina de Actores recientemente a través de las redes sociales. Nacida en Hamburgo, Alemania, en 1937 pero criada en Uruguay, donde se nacionalizó; Henny inició su trayectoria artística a los 4 años de edad en Montevideo para unas décadas más tarde, en 1963, radicarse en Argentina, donde continuó desarrollando su exitosa carrera actoral en cine, teatro y televisión. Henny Trayles Henny Trayles dio vida a Greta en Floricienta | Credit: Mezcalent Entre las numerosas ficciones que grabó en Argentina se encuentran títulos como Verano del 98, Graduados, Todos contra Juan y Viudas e hijas del rock and roll. Pero, sin duda, su trabajo más destacado y el que la llevó a ganarse el cariño del público en muchos países alrededor del mundo fue la telenovela infantil Floricienta, que protagonizaron Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro en 2004 y en la que interpretó a la entrañable institutriz alemana de la familia Fritzenwalden. "Hasta siempre Henny. Descansa en paz. Quedaste en la memoria del mundo como la adorable Greta. Por siempre tu pichonono Nicolás", escribió a través de su perfil de Instagram el actor Nicolás Maiques, quien dio vida a Nicolás Fritzenwalden en la exitosa telenovela. "Lleno de recuerdos junto a vos Henny. Mi Greta. Tu pichonono te va a recordar por siempre. Descansa en paz que te lo mereces", agregó Nicolás en otra publicación en Instagram junto a un video en el que recoge una de las muchas escenas que compartieron en Floricienta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La productora de la telenovela, Cris Morena, también rindió un pequeño homenaje a la actriz por medio de las redes sociales, donde compartió un emotivo video con varios de sus trabajos. "Henny querida niña eterna, que jugaste con la vida de la mejor manera: honrándola. Siempre estarás en nuestros corazones con esa sonrisa especial que solo tienen los nobles de alma. Te queremos todos los que tuvimos la suerte de compartir vida contigo, por siempre", escribió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Murió Henny Trayles, la inolvidable Greta de la exitosa telenovela Floricienta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.