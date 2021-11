Muere actor de la exitosa telenovela La reina del sur El actor colombiano Diego Camacho participó en la primera temporada de La reina del sur, entre otras exitosas telenovelas de Telemundo. El medio artístico colombiano está de luto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina del sur Logo de La reina del sur | Credit: TELEMUNDO El medio artístico colombiano se vistió de luto este domingo con la "partida repentina" del reconocido actor colombiano Diego Camacho, quien participó a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria artística en un sinfín de exitosas telenovelas en su país de origen, entre las que destacan títulos como Oye bonita, El embajador de la India y Las aguas mansas. "Hoy nos despedimos de nuestro colega y amigo. Le recordaremos por siempre. Un abrazo fraterno de ACA y la comunidad de actores y actrices de Colombia para su familia y amigos. Q.E.P.D", escribió la Asociación Colombiana de Actores a través de Instagram. "Sentimos profundamente la partida repentina de nuestro socio Diego Camacho", se lamentó por su parte desde el perfil de Instagram de Actores SCG, sociedad que gestiona en Colombia el derecho de remuneración por comunicación pública de los actores audiovisuales. "Diego, tus enseñanzas, el amor por tu profesión, por los animales y por las causas ambientales será el legado que llevaremos siempre en nuestros corazones", reza el mensaje que publicaron. Camacho también formó parte del elenco de exitosas telenovelas de Telemundo, entre las que se encuentra la primera temporada de la exitosa superserie La reina del sur (2011). Diego Camacho Diego Camacho dio vida al alcalde Pestaña en La reina del sur (2011) | Credit: TELEMUNDO El actor realizó una participación especial en la historia que protagonizó Kate del Castillo en la piel de Pestaña, un alcalde corrupto que buscaba aliarse con Teresa Mendoza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niños ricos, pobres padres (2009), Sin senos no hay paraíso (2008), La traición (2008) y El Zorro: la espada y la rosa (2007) fueron otras de las telenovelas de la cadena en las que participó.

