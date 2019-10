Telemundo mata a El señor de los cielos durante el estreno de su séptima temporada El inesperado desenlace generó un sinfín de críticas a través de las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo prometía resolver todas las dudas sobre el incierto futuro de Rafael Amaya en El señor de los cielos durante el estreno de la séptima temporada de la superserie y así fue. La exitosa ficción que encabeza desde 2013 el actor mexicano regresó anoche por todo lo alto a las pantallas de Telemundo con un explosivo capítulo que tuvo el peor desenlace posible: la muerte de su protagonista, el narcotraficante Aurelio Casillas. Al menos eso es lo que nos hicieron creer a todos. El personaje, que permanecía en estado de coma desde la temporada pasada, fue sometido durante el primer episodio a un procedimiento experimental para conseguir que despertara del coma antes de que sus enemigos lograran encontrarlo, pero desafortunadamente no tuvo los resultados esperados y el narcotraficante dejó de aferrarse a la vida tras entrar en paro cardiaco. La muerte de Aurelio dejó desolados a los Casillas, especialmente a su hija, Rutila Casillas (Carmen Aub), y su madre, Doña Alba (Lisa Owen), quienes sufrieron notablemente la partida del famoso narcotraficante. Como se veía venir, el inesperado final del protagonista de El señor de los cielos generó gran enojo y desilusión a través de las redes sociales entre los fieles seguidores de la exitosa superserie, quienes no podían creer que después de tantos meses de espera fueran a salir con un desenlace así. “Desde hoy dejo de ver la serie. He sido fan desde el primer día y sin Aurelio Casillas no tiene sentido verla”, escribió molesto un fan de El señor de los cielos en Instagram. Image zoom El señor de los cielos. Cortesía TELEMUNDO “No puede ser que esperamos un año para que nos salgan con que Aurelio murió. Los fans de El señor de los cielos no lo merecemos”, se quejó otro televidente. “Sin Aurelio Casillas no hay serie, fue un error y lo verán reflejado en el rating”, se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Resucitará Aurelio Casillas? Aunque durante el primer capítulo de la séptima temporada se dio por hecho que Aurelio Casillas había muerto, el narcotraficante aún no ha sido enterrado ni cremado, por lo que algunos seguidores de la superserie no pierdan la esperanza de que pueda revivir, especialmente después de ver el avance del episodio de hoy en el que se asegura que ‘las leyendas nunca mueren’. “No entiendo. ¿Está vivo o muerto? En el avance de mañana [hoy] sale como si estuviera vivo y dicen que las leyendas nunca mueren”, preguntó intrigado un fan de la ficción. La respuesta de Telemundo A través del perfil de Instagram oficial de El señor de los cielos, la cadena ha hecho frente al aluvión de críticas que ha generado la supuesta muerte de Aurelio Casillas. “Si eres verdadero fan de El señor de los cielos no te pierdas el episodio de mañana [hoy]. Te prometemos que esto viene mejor que nunca”, respondió Telemundo en Instagram a un televidente que comentaba que lo que había sucedido no era justo y que iba a dejar de ver la serie. El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

